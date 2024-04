Sénégal : l’initiative de Macky Sall pour redynamiser son parti (APR)

Après avoir passé 12 ans à la tête du Sénégal, Macky Sall a passé le flambeau à Bassirou Diomaye Faye. Sous la houlette du leader du PASTEF, le pays de la Teranga s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Bien que tout ne fut pas rose sous son mandat, Macky Sall a fait de son mieux pour placer le Sénégal sur les rails du développement.

Après avoir quitté ses fonctions de président de la République, Macky Sall fut désigné envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète). De nombreux Sénégalais se demandent si l’ex-président a définitivement mis une croix sur la politique. Seul l’avenir nous situera. Cependant, il y a des indicateurs qui montrent que Macky Sall est parti pour conserver un pied dans la politique.

D’après nos confrères sénégalais de « L’AS », Macky Sall envisage d’envoyer une délégation de l’Alliance pour la République (APR) dans les régions de Kolda, Kaffrine et Tamba. L’ancien président du Sénégal souhaite remotiver ses troupes en vue des échéances à venir. Malgré le fait qu’il soit absent du pays et dans un contexte de perte du pouvoir, Sall veut insuffler un nouvel élan au sein de son parti.

Toujours selon L’AS, la délégation qui se rendra dans les zones de Kolda, Kaffrine et Tamba vont aussi représenter Macky Sall lors du Daaka de Médina Gounass. Le paysage politique sénégalais connaît actuellement un profond remodelage. Le PASTEF a littéralement bousculé la hiérarchie établie. Les dinosaures de la scène politique sénégalaise sont en perte de vitesses et ils vont devoir se réinventer et proposer une nouvelle vision au peuple afin de retrouver leur confiance. En attendant, c’est Bassirou Diomaye Faye qui est aux manettes et son bilan sera minutieusement scruté à la fin de son mandat.