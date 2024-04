Sénégal: Macky Sall a rencontré Guterres dans le cadre de sa nouvelle mission

Macky Sall, tout juste retiré de ses fonctions de président du Sénégal, a déjà entamé une nouvelle étape de sa carrière internationale en tant qu’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Cette nomination fait suite à la fin de son second mandat, période durant laquelle il avait annoncé, sous la pression, qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, dans un contexte de tensions politiques nationales. Sa nouvelle mission le place au cœur des efforts globaux pour le développement durable et la protection environnementale.

Peu après sa nomination, Macky Sall a eu l’opportunité de rencontrer Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à New York. Lors de cette rencontre importante, il a exposé ses nouvelles responsabilités et discuté des perspectives d’actions conjointes avec l’ONU. « Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Je me réjouis de notre convergence de vues sur les sujets dont nous avons discuté et lui exprime ma gratitude pour son soutien à ma mission », a-t-il déclaré, manifestant sa gratitude et son optimisme quant à la collaboration future.

La réunion avec Guterres suggère un alignement fort entre les objectifs de l’ONU et ceux de Macky Sall dans son nouveau rôle. Ce dernier semble déterminé à mener à bien sa politique. Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) est une initiative globale conçue pour harmoniser la lutte contre la pauvreté avec les impératifs de préservation environnementale. Il repose sur quatre principes directeurs essentiels qui visent à remodeler la gouvernance de l’architecture financière internationale afin de la rendre plus efficace, plus équitable et adaptée aux enjeux du monde contemporain.

Ces principes incluent l’accélération de la mise en œuvre des partenariats pour une transition énergétique juste, l’augmentation des ressources financières pour soutenir les économies vulnérables, et l’amélioration de l’efficacité du système financier international pour relever les défis mondiaux