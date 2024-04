Sénégal : Macky Sall rencontre un ex président à la Mecque

Il y a quelques jours, le Sénégal a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. En effet, les sénégalais ont désigné Bassirou Diomaye Faye président de la République. Bassirou Diomaye Faye a battu à plat de couture Amadou Ba, le candidat de la majorité présidentielle. À 44 ans, Faye devient le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Il prend le relais de Macky Sall qui aura passé 12 ans à la tête du Sénégal.

Dès la fin de ses fonctions, Macky Sall a endossé son costume de nouveau secrétaire permanent du Paris pact for peace and planet (4P), une initiative lancée par Emmanuel Macron, le Président de la République française. L’histoire a montré qu’après avoir baigné dans l’exercice du pouvoir, divers ex-président préfère la discrétion. Ils se font oublier et prennent la parole qu’à de rares occasions.

Qu’en sera-t-il pour Macky Sall ? En attendant, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye effectue la Oumra (petit pèlerinage) à la Mecque en Arabie Saoudite. Selon les informations de nos confrères du journal L’Obs, Macky Sall a rencontré à la Mecque Yaya Jammeh, l’ancien président de la Gambie. D’après l’Obs, cette rencontre entre les deux anciens chefs d’État relève du pur des hasards.

La religion est un facteur de rassemblement social et sans doute que Macky Sall et Yaya Jammeh ont échangé quelques mots. Rappelons que Sall a joué un grand rôle afin que Yaya Jammeh quitte le pouvoir après avoir perdu la présidentielle face à Adama Barrow en 2017. En effet, l’ex-président du Sénégal a pesé de tout son poids au sein de la CEDEAO afin qu’une force sous-régionale soit constituée pour contraindre Jammeh à respecter le choix des gambiens. C’est grâce à cette pression qu’Adama Barrow a pu prêter serment et que la Gambie a enclenché son renouveau démocratique.