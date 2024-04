Sénégal : premières initiatives marquantes de Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye, le panafricaniste de gauche, a récemment pris ses fonctions en tant que 5ᵉ président de la République du Sénégal, marquant l’histoire comme le plus jeune président depuis l’indépendance du pays en 1960. Son accession au pouvoir, couronnée par une victoire écrasante au premier tour de l’élection présidentielle du 24 mars, traduit l’aspiration profonde des Sénégalais à un renouveau systémique.

Le concept de « souveraineté », pivot central de son programme politique et mentionné à dix-huit reprises dans un document de quatre-vingts pages, a été le leitmotiv de ses interventions récentes, soulignant son engagement envers une transformation profonde de la nation.

Après son investiture le 2 avril à Dakar, Faye a rapidement pris des mesures pour concrétiser sa vision d’un Sénégal renouvelé. Il a instamment sollicité de son Premier ministre, Ousmane Sonko, une évaluation exhaustive de la conjoncture économique et financière du Sénégal. Cette initiative vise à établir un diagnostic précis pour orienter efficacement les actions futures du gouvernement.

Par ailleurs, Faye a exhorté le gouvernement à finaliser le plan d’action gouvernemental d’ici fin avril 2024. Ce document, attendu avec impatience, devrait détailler les stratégies et échéances pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pendant sa campagne, marquant une étape cruciale dans la concrétisation de ses promesses électorales.

Le président s’est également engagé à revitaliser l’économie nationale en collaboration étroite avec le secteur privé, notamment les entreprises nationales. Cette démarche vise à stimuler la croissance et à répondre aux attentes urgentes des citoyens face aux défis économiques actuels, exacerbés par des crises internationales comme la pandémie de Covid-19 et les conséquences du conflit en Ukraine.

Lors de sa première réunion avec le cabinet, Faye a rappelé son mandat pour une « rupture en profondeur » et une transformation radicale du système socio-économique du Sénégal. Il a souligné l’urgence de répondre aux aspirations croissantes de la population, qui réclame des améliorations tangibles face aux difficultés économiques persistantes.

Faye hérite d’un Sénégal aux prises avec de multiples défis, notamment une pauvreté touchant un tiers de la population, un taux de chômage avoisinant les 20 %, des inégalités croissantes, un endettement considérable et une inflation élevée. Ces obstacles, couplés à trois années de tensions sociopolitiques, ont freiné les investissements et la croissance. Les initiatives précoces de Faye visent donc à redresser la situation et à insuffler un nouvel élan à la nation, conformément à son engagement envers la souveraineté et le changement systémique.