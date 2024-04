Soja et Cajou au Bénin : La mise en garde du ministère du Commerce aux acteurs

Par le canal d’un communiqué rendu public ce lundi 22 avril, le ministère de l’Industrie et du Commerce a rappelé la mesure relative à l’interdiction de l’exportation de soja grain et de noix de cajou. Le document signé par le Secrétaire général Adjoint du ministère indique que l’interdiction d’exportation de ces produits est entrée en vigueur depuis le 1ᵉʳ avril. À cet effet, « tout convoyage de noix de cajou et de soja grain vers autres destinations que celles des magasins des transformateurs est constitutif d’une infraction » a rappelé le communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Rappelons également que, la décision d’interdiction d’exportation de soja grain et de noix brutes de cajou a été annoncée à l’issue du conseil des ministres du mercredi 12 octobre 2022. Le gouvernement a justifié la décision par sa volonté de soutenir la dynamique d’industrialisation amorcée. Le gouvernement avait indiqué que la production du soja avait connu une augmentation au cours de ces dernières années. Elle est passée de 156.900 tonnes en 2017 à 253.953 tonnes en 2021.

Au Bénin, des entreprises installées au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé s’occupent de la transformation du soja et des noix de cajou. Ces structures transforment chaque année 60 000 tonnes et 150 000 tonnes de soja. Deux types de Soja sont particulièrement transformés au sein de la Gdiz. Il s’agit du Soja Bio et de celui conventionnel. Une troisième unité appartenant à NAP viendra en effet renforcer cette capacité de production avec 50 000 tonnes de transformation annuelle. Selon les prévisions qui ont été faites, la Gdiz sera en mesure de transformer 600 000 tonnes de Soja d’ici fin 2024.