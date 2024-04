Terrorisme au Bénin : Une société française sollicitée pour la lutte

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de terrorisme qui sévit dans le nord du Bénin, le groupe de services informatiques français « Altos » sera en partenariat avec les Forces Armées Béninoises. L’objectif est en effet de moderniser leurs capacités aériennes. L’intervention du groupe français « Altos » est dans le cadre du programme de renseignements, surveillance et reconnaissance dirigée par la Défense-conseil international. L’initiative est dotée d’une enveloppe financière de 11,7 millions d’Euros. Les fonds ont été mis à disposition par la Facilité européenne pour la paix.

On retiendra notamment qu’un avion d’observation ainsi que des drones seront fournis dans le but de renforcer la surveillance de la frontière du nord Bénin. À en croire des précisions apportées par le média « La Lettre du Continent », le groupe français compte déployer une multitude de choses pour cette collaboration. On retiendra par exemple qu’un logiciel FlashHawk sera déployé. Il permettra de produire une cartographie tactique pour l’armée de l’air béninoise.

L’entreprise française aurait capitalisé plusieurs années d’expérience dans le domaine de la cybersécurité et des supercalculateurs. Notons que depuis quelques années, le Bénin, à l’instar de plusieurs autres pays de la sous-région, mène une lutte contre le terrorisme. Des soldats sont déployés dans les zones touchées par ce phénomène dans le but de faire la lutte. Depuis le début de cette lutte, plusieurs Béninois ont déjà perdu la vie. Les victimes sont enregistrées tant dans les rangs des populations que chez les forces de sécurité et de Défense.