Togo : Adebayor annonce la construction de logements pour étudiants

Sheyi Emmanuel Adebayor, l’ancien capitaine de l’équipe nationale de football du Togo, multiplie les projets sociaux depuis sa retraite sportive. Parmi ses nouvelles initiatives, il a récemment révélé la mise en chantier de logements pour étudiants. Le projet est situé à Lavié, une localité située à environ 120 km au nord-ouest de Lomé.

Le footballeur reconverti en philanthrope a partagé la nouvelle de cette construction sur sa page Facebook, après une rencontre avec la Première ministre togolaise, Victoire Tomégah Dogbé, à Lomé. Il s’agit d’une démarche qui renforce les liens entre les actions sociales et les autorités du pays.

Ces logements sont spécialement conçus pour héberger les étudiants engagés dans les études d’agro-industrie. Adebayor souligne que ces futurs logements vont fournir un cadre de vie sécurisé et confortable, essentiel au développement intellectuel et professionnel des jeunes. Il envisage ces logements comme un pilier pour les futurs leaders de l’agro-industrie au Togo.

Le projet ne se limite pas à la construction de logements. Il fait partie intégrante d’un programme ambitieux initié par la Fondation SEA, établie par Adebayor en 2022. Cette initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et vise à former plus de 1000 jeunes dans le domaine de l’agrobusiness sur trois ans.

L’objectif de ces efforts est de dynamiser le secteur agricole togolais par la formation, la création de groupes d’agripreneurs et le soutien à l’entrepreneuriat dans le secteur des agroalimentaires. En développant ces différentes facettes, le projet aspire à réduire le chômage parmi les jeunes et à stimuler l’économie locale par l’innovation et l’entrepreneuriat.

Cette initiative d’Adebayor illustre une nouvelle facette de son engagement après le football, où il investit son énergie et ses ressources dans le développement durable de son pays, en mettant un accent particulier sur l’éducation et l’auto-suffisance des jeunes togolais.