Top 5 des catcheurs les plus riches de l’histoire

Dans l’arène enflammée du catch, où chaque coup est calculé et chaque victoire est glorifiée, quelques noms ont réussi à ériger des empires financiers aussi imposants que leurs corps sculptés. Le monde du catch a vu naître des légendes dont la renommée s’étend bien au-delà du ring, propulsant certains vers des sommets de richesse inimaginables. Jetons un coup d’œil exclusif sur les cinq catcheurs les plus riches de l’histoire, des mastodontes qui ont su transformer leur passion en un véritable pactole.

1. Dwayne Johnson alias « The Rock » : 800 millions de dollars (751,4 millions d’euros)

L’homme qui incarne la fusion parfaite entre la puissance brute et le charisme magnétique, Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de « The Rock », trône sans conteste au sommet de cette liste. Non seulement une icône du ring, mais également une star de cinéma incontournable, Johnson a bâti un empire financier colossal, s’élevant à une valeur nette éblouissante de 800 millions de dollars. Ses prouesses sur le ring et son charisme hors norme lui ont ouvert les portes d’Hollywood, où ses performances ont également été couronnées de succès.

2. Triple H : 250 millions de dollars (234,8 millions d’euros)

Sous le pseudonyme de Triple H, cet homme d’affaires rusé et redoutable sur le ring, s’est frayé un chemin vers les sommets de la richesse dans le monde de la lutte. Doté d’une intelligence stratégique qui rivalise avec sa force physique, Triple H a accumulé une impressionnante fortune s’élevant à 250 millions de dollars. En tant que l’un des cerveaux derrière les coulisses de la WWE, il a su transformer son succès sur le ring en une carrière prolifique dans les affaires.

3. John Cena : 80 millions de dollars (75,1 millions d’euros)

Avec son célèbre cri « You Can’t See Me« , John Cena a conquis le cœur des fans de catch à travers le monde et a également captivé l’imagination des investisseurs. Accumulant une fortune estimée à 80 millions de dollars, Cena a transcendé les limites du ring pour devenir une véritable icône populaire. En plus de ses succès dans le catch, Cena a également fait ses preuves dans le domaine du cinéma et des affaires, ajoutant ainsi des millions à sa valeur nette déjà impressionnante.

4. Stone Cold : 30 millions de dollars (28,2 millions d’euros)

Avec son attitude rebelle et son style inimitable, Stone Cold Steve Austin a marqué à jamais l’histoire du catch. Bien qu’il ne se classe pas au sommet de la liste des plus riches, sa valeur nette de 30 millions de dollars témoigne néanmoins de son immense impact sur le monde du divertissement sportif. En dehors du ring, Stone Cold a également prospéré en tant qu’acteur et animateur, ajoutant ainsi à sa richesse déjà considérable.

5. Hulk Hogan : 25 millions de dollars (23,5 millions d’euros)

L’une des premières véritables superstars du catch, Hulk Hogan, incarne l’essence même de la grandeur et de la légende dans ce sport. Avec une fortune estimée à 25 millions de dollars, Hogan a dominé les années 80 et 90 avec son charisme électrisant et son physique imposant. Bien que sa richesse puisse sembler modeste par rapport à certains de ses pairs, son héritage dans le monde du catch reste indéniablement colossal.