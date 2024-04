Turquie: en colère, Israël riposte après des restrictions sur des exportations

La tension entre Israël et la Turquie est montée d’un cran ces derniers jours, suite à une série de décisions prises par Ankara en réponse aux événements récents dans la région. En effet, la Turquie a annoncé restreindre ses échanges commerciaux avec Israël, en réaction au blocage d’une demande turque de largage d’aide humanitaire sur Gaza.

En réponse à cette décision, Israël a promis des mesures de rétorsion à l’encontre de la Turquie, qualifiant cette restriction des exportations vers le pays de «violation des accords commerciaux» bilatéraux. Le ministère des Affaires étrangères israélien a averti que toutes les mesures nécessaires seront prises pour répondre à cette décision unilatérale de la Turquie.

La Turquie a spécifié qu’elle restreindra ses exportations vers Israël de 54 produits, incluant des matériaux de construction tels que l’acier, le fer, l’aluminium, ainsi que du carburant d’aviation. Cette annonce survient après le blocage par Israël d’une demande turque d’aide humanitaire à destination de Gaza.

Israël, de son côté, a déjà donné instruction à ses services de dresser une liste de marchandises supplémentaires qu’il cessera d’importer de Turquie. De plus, Israël a l’intention de mobiliser d’autres pays et organisations favorables à Israël aux États-Unis pour les dissuader d’investir en Turquie et d’importer des biens en provenance de ce pays.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a également annoncé qu’il demandera à ses alliés au Congrès américain d’étudier la possibilité d’imposer des sanctions conformément aux lois américaines contre le boycott. Israël compte sur le soutien de ses partenaires internationaux pour faire pression sur la Turquie et défendre ses intérêts économiques.

Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a directement accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de sacrifier les intérêts économiques de son peuple au nom de son soutien au Ham. Les relations entre la Turquie et Israël, déjà tendues, se sont détériorées davantage à la suite des récents événements dans la région.