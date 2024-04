Ukraine : l’OTAN prêt à soumettre une proposition record ?

Alors qu’en Ukraine, la Russie continue de grignoter du terrain, centimètre par centimètre, les pays membres de l’OTAN ont, semble-t-il, décidé de se coordonner afin d’apporter à Kiev, une nouvelle aide financière. Celle-ci sera-t-elle suffisante pour aider les Ukrainiens à faire face ?

En effet, l’armée ukrainienne rencontre énormément de difficultés à faire face aux forces de la Fédération de Russie. Désormais, Moscou a repris le dessus sur les forces armées ukrainiennes et les militaires russes avancent dans le but d’atteindre leurs objectifs. Kiev, de son côté, ne cesse d’appeler l’Union européenne et les États-Unis à leur venir en aide, à travers des financements et la livraison d’armes.

Un plan à 100 milliards d’euros, bientôt proposé ?

Or, quelques mois durant, les pays membres de l’OTAN se sont révélés être incapables de pouvoir suivre la demande. De son côté, la Russie a mis en place une véritable économie de guerre, lui permettant ainsi de répondre à ses besoins. Mais les tergiversations occidentales pourraient bien être terminées. En effet, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN a confirmé qu’une proposition allait être étudiée.

Ce dernier compte en effet proposer la création d’un tout nouveau fonds monétaire de 100 milliards d’euros, sur cinq ans. Cet argent sera dédié au financement de l’effort de guerre ukrainien. Dans le même temps, Kiev a confirmé que le président Zelensky venait de signer un décret abaissant l’âge de la mobilisation militaire, de 27 à 25 ans. De quoi pousser de nouveaux hommes à grouper les rangs, alors que Kiev soufre du manque de militaires.

La Russie gagne du terrain en Ukraine

Résultat, la Russie avance. Selon Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, les forces armées auraient repris environ 400km² de territoire depuis le 1er janvier 2024. Et les choses ne risquent pas de s’améliorer pour l’Ukraine. En effet, les forces armées continuent d’accentuer leurs efforts afin de repousser les unités ukrainiennes à l’ouest du pays, du côté de Kiev voir Lviv.