USA: ce drone révolutionnaire vient d’être testé pour la première fois

Partout dans le monde, le sujet des drones est devenu central. En effet, il s’agit désormais d’un élément absolument indispensable pour permettre aux États et à leurs forces armées de pouvoir se défendre (voir attaquer, dans certains cas). Et dans ce domaine, les États-Unis semblent avoir pris une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Récemment, l’entreprise Venus Aerospace a confirmé avoir mené le test d’un tout nouveau type de drone. Ce dernier, supersonique, est directement propulsé par un moteur-fusée à détonation rotative, ce qui lui permet d’atteindre des vitesses assez exceptionnelles. Long de 2.4 mètres et pesant 140 kilos, ce drone ressemble à s’y méprendre à un missile, même si son objectif reste différent.

Un drone supersonique, bientôt lancé aux USA ?

Cet essai visait surtout à vérifier que le drone en question était bien stable en vol et que les commandes à disposition agissaient de manière relativement fiable. Télémétrie et opérations au sol ont aussi été vérifiées. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle toute la puissance de l’engin n’a pas été déployée. Le moteur-fusée n’a utilisé que 80% de sa puissance totale.

Le prochain essai permettra d’amener le drone, au-delà de Mach 1. Une motorisation mixte, mêlant moteur classique et système à détonation rotative, permettra à l’engin d’être encore plus efficace. Venus Aerospace estime que sa technologie devrait intéresser l’armée américaine qui pourrait bientôt bénéficier d’un nouvel engin de haute intensité. Mais le groupe estime qu’à terme, ce sont les entreprises et la population civile qui pourraient en profiter.

Une application militaire, commerciale et civile ?

En effet, l’entreprise imagine déjà pouvoir réaliser des trajets en Houston (Texas) et Londres (Grande-Bretagne) en à peine une heure. Une prouesse qui, si elle venait à être réalisée et confirmée, pourrait changer la façon dont nous voyageons. D’ici là, de nombreux tests doivent être menés, mais les prochaines années s’annoncent passionnantes en matière de développement technologique.