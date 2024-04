USA: décès d’OJ Simpson à 76 ans des suites d’un cancer

Orenthal James Simpson, ancienne icône du football américain, acteur et personnage public controversé, s’est éteint à l’âge de 76 ans, emporté par un cancer. La nouvelle de son décès a été annoncée par sa famille via un communiqué sur le compte X de Simpson, révélant qu’il avait succombé à sa maladie le 10 avril, entouré de ses enfants et petits-enfants.

Figure emblématique du sport, Simpson a marqué l’histoire de la NFL par ses performances exceptionnelles avant d’entamer une carrière au cinéma et à la télévision. Toutefois, son image publique soigneusement construite s’est effondrée à la suite de son arrestation, quelques jours après le double homicide de Nicole Brown Simpson, son ex-épouse, et de son ami Ronald Goldman, le 12 juin 1994. Les deux victimes avaient été retrouvées mortellement poignardées devant la résidence de Nicole à Los Angeles.

L’arrestation de Simpson et son procès subséquent ont profondément marqué l’opinion publique et les médias. Des moments indélébiles ont été gravés dans la mémoire collective, notamment la poursuite télévisée de la Ford Bronco blanche dans laquelle il se trouvait, escortée par une phalange de voitures de police, après qu’il eut manqué à son devoir de se rendre aux autorités.

Bien que son acquittement pour les meurtres de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman ait suscité un vif débat et divisé l’opinion publique sur des questions de race et de justice, l’affaire a également servi de prisme à travers lequel les relations raciales américaines ont été examinées. Le procès, largement médiatisé, est devenu un véritable spectacle judiciaire, captivant près de 95 millions d’Américains devant leurs écrans de télévision.

Après ces événements, la vie de Simpson a été jalonnée par d’autres démêlés avec la justice, notamment sa condamnation en 2008 pour vol à main armée et enlèvement à Las Vegas, pour laquelle il a purgé neuf ans de prison avant d’être libéré en 2017.

Dans leur déclaration, la famille de Simpson a demandé respect et intimité en ces temps de deuil, soulignant le désir de préserver un espace privé pour se remémorer la vie de celui qui fut à la fois une légende sportive et un personnage au cœur de l’une des affaires judiciaires les plus médiatisées de l’histoire américaine.

Le décès d’O.J. Simpson tourne la page sur une vie qui a captivé, divisé et fasciné l’Amérique, laissant derrière lui un héritage complexe qui continuera d’alimenter les discussions et les réflexions sur le sport, la célébrité et le système judiciaire.