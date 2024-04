USA : Huawei résiste tant bien que mal aux sanctions

En mai 2019, sous l’administration de Donald Trump, les États-Unis ont placé Huawei sur la liste noire du commerce, interdisant ainsi aux entreprises américaines de vendre des technologies à la firme sans licence préalable. Cette décision s’inscrivait dans un contexte de tensions commerciales et de suspicions d’espionnage, affectant profondément l’accès de Huawei aux technologies de pointe, notamment les services Google et les composants essentiels à la fabrication de ses smartphones et équipements réseau.

Huawei, malgré ces restrictions, a démontré une résilience impressionnante. La compagnie a récemment repris des couleurs en Chine, devenant l’un des leaders du marché des smartphones avec une hausse annuelle des ventes de 110 %. En septembre 2023, Huawei a lancé le Mate 60, marquant son grand retour dans le domaine des smartphones 5G après des années d’absence, grâce à une collaboration avec le fondeur chinois SMIC.

Publicité

La technologie de SMIC, bien que limitée à des processus de 7 nanomètres et sans accès aux équipements les plus avancés, a permis à Huawei de présenter le Mate 60. Ce modèle, bien que moins optimisé que ses concurrents internationaux comme l’iPhone 15 Pro, a été très bien accueilli sur le marché chinois, notamment pour ses capacités en photographie, montrant une préférence nationale marquée pour les produits Huawei.

En avril 2024, Huawei a introduit un autre smartphone haut de gamme, le Pura 70, successeur du P60. Ce nouveau modèle utilise également une puce Kirin 9010 gravée en 7 nanomètres. Bien que ce soit une légère évolution par rapport au modèle précédent, elle marque une avancée notable dans la continuité technologique du groupe en dépit des sanctions.

Cette persévérance dans l’innovation reflète non seulement la capacité de Huawei à s’adapter à un environnement international hostile, mais également les efforts déployés par la Chine pour renforcer son indépendance dans le secteur des semi-conducteurs. Le développement continu des capacités de SMIC malgré les restrictions américaines montre une tentative claire de contourner les impacts des sanctions.

La situation de Huawei reste complexe et l’avenir incertain, mais l’entreprise démontre qu’elle peut non seulement survivre mais aussi innover sous pression. Cette dynamique pourrait à terme influencer les relations commerciales internationales, en particulier entre les États-Unis et la Chine, et remodeler le paysage global de la technologie.