USA: Israël pressée d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza

Israël, de plus en plus pointé du doigt, même pas ses alliés ? En effet, le gouvernement américain, soutien de la première heure du gouvernement Netanyahou, semble vouloir, pour la toute première fois, conditionner son aide financière et militaire et à un changement de dogme.

En effet, c’est à l’occasion d’un échange téléphonique que le président Américain Joe Biden, a décidé de faire passer son message au gouvernement israélien. Quelques jours après l’émoi international concernant la mort de sept humanitaires travaillant au compte d’une ONG américaine, la réponse de Washington était forcément attendue. Et celle-ci est très claire : l’aide américaine à Israël, oui, à condition que des mesures tangibles soient prises.

Biden prêt à conditionner l’aide américaine ?

On parle surtout de mesures humanitaires. En effet, les civils dans la bande de Gaza sont actuellement en proie à une grave famine et à des conditions de vie absolument terribles. Face aux critiques internationales et aux pressions américaines, le gouvernement Netanyahou a confirmé que des mesures d’aide à la population civile allaient être prises très rapidement.

Ainsi, le gouvernement a confirmé avoir autorisé l’acheminement temporaire de vivres, par le port d’Ashdod, à 40 kilomètres au nord de la bande de Gaza, sur le territoire israélien. Cette aide alimentaire primaire sera ensuite encore sur le territoire palestinien, via le point de passage d’Erez. Au sud du pays, à Kerem Shalom, c’est l’aide jordanienne qui pourra transiter avec plus de facilité.

Washington souhaite que les promesses faites soient tenues

De son côté, la Maison-Blanche a exhorté le gouvernement israélien à tenir ses promesses et à mettre en place, de manière rapide, complète et concrète, l’ensemble des ponts humanitaires annoncés. À l’avenir, si cela n’est pas respecté, on peut désormais imaginer que le gouvernement américain décide de ralentir, voire de stopper son aide aux Israéliens, même de manière temporaire.