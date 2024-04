USA: quand Donald Trump se compare à… Mandela

Donald Trump, en pleine tourmente judiciaire, s’est récemment auto-proclamé « Mandela des temps modernes« . Cette affirmation a été faite suite à des restrictions de parole imposées par le juge Juan Merchan, que Trump accuse d’agir par parti pris. Dans un long message diffusé sur Truth Social, l’ancien président américain n’a pas hésité à critiquer la décision du magistrat, la qualifiant de violation de la loi et de la Constitution.

Nelson Mandela, figure de proue de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, est connu pour son incarcération de 27 ans avant de devenir le premier président noir du pays, marquant la fin officielle de l’apartheid dans les années 1990. Mandela est célébré pour sa résilience et son engagement indéfectible en faveur de la justice et de l’égalité, incarnant la réconciliation et le pardon dans un contexte de division raciale profonde.

Trump, confronté à des inculpations dans quatre affaires pénales, met en avant son expérience comme parallèle à celle de Mandela, insinuant une persécution politique similaire. Cette comparaison audacieuse intervient dans un contexte où l’ex-président se voit imposer des limites à son expression publique, ce qu’il perçoit comme une attaque contre sa liberté et une tentative de museler sa campagne présidentielle.

Le recours à la figure de Mandela par Trump a été accueilli avec scepticisme, voire moquerie, par certains observateurs. Cette comparaison a suscité des réactions variées, reflétant les divisions profondes de l’échiquier politique américain. La rhétorique employée par Trump dans sa défense personnelle et politique suscite des débats sur la nature de la liberté d’expression et la justice dans le contexte actuel.

L’opposition démocrate, quant à elle, a réagi avec ironie à la déclaration de Trump, soulignant un égocentrisme manifeste. Le parallèle avec Mandela, et précédemment avec des figures comme Jésus-Christ, a été pointé du doigt par Jasmine Harris, porte-parole du candidat démocrate, comme une illustration de l’auto-centration de Trump. Cette critique met en lumière les tensions politiques et la polarisation croissante aux États-Unis, dans un contexte où les comparaisons historiques et les déclarations controversées alimentent régulièrement le débat public.