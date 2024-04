USA: Un énorme drone sous-marin aux capacités incroyables a été présenté

L’adoption croissante de drones au sein des forces armées marque une évolution majeure dans la stratégie militaire moderne. Ces engins télécommandés ou autonomes révolutionnent les opérations de reconnaissance, de surveillance et même de combat, en offrant une capacité sans précédent de collecte d’informations en temps réel, sans mettre en danger la vie du personnel. Leur polyvalence s’étend à des missions variées, allant de la frappe de précision à la surveillance étendue des territoires, transformant ainsi radicalement la manière dont les opérations militaires sont planifiées et exécutées. Cette tendance à l’intégration des drones dans l’arsenal militaire témoigne de l’importance croissante de la technologie dans la conduite des affaires militaires, soulignant un changement de paradigme vers des forces armées plus technologiques et connectées.

Dans le domaine de la défense et de l’exploration sous-marine, une avancée technologique notable vient d’être réalisée par Northrop Grumman avec la présentation du Manta Ray, un prototype de drone sous-marin de grande taille, évoquant la silhouette d’une raie manta. Ce véhicule autonome se distingue par son endurance et sa polyvalence, offrant la possibilité de déployer d’autres drones pour diverses missions.

Le Manta Ray se caractérise par son système de propulsion silencieuse grâce à deux hélices, ainsi que par sa conception modulaire. Cette particularité lui confère une grande flexibilité d’utilisation, lui permettant notamment de participer à des opérations de détection de mines, de guerre électronique et de surveillance passive. Sa capacité à s’ancrer au fond des eaux pour entrer en hibernation représente un atout majeur pour économiser de l’énergie lors de missions de longue durée.

Conçu pour être acheminé et assemblé en haute mer grâce à un système de cinq containers, le Manta Ray pourrait révolutionner les opérations navales. Ce prototype est le fruit de quatre années de développement rigoureux, répondant aux exigences strictes de la Darpa, visant une optimisation de la gestion énergétique, une capacité de charge utile accrue, et la capacité d’atteindre des profondeurs conséquentes.

L’introduction de tels drones autonomes sous-marins annonce une transformation majeure dans les stratégies maritimes. L’élimination du besoin de maintenir un équipage sous l’eau pour des périodes prolongées ouvre la voie à une autonomie quasi illimitée et à l’exploration de profondeurs inédites. Le Manta Ray, avec sa capacité à effectuer des plongées de longue portée, incarne cette évolution.

Toutefois, le Manta Ray n’est pas seul dans cette course vers l’innovation sous-marine. La Navy américaine bénéficie déjà du drone Orca XLUUV de Boeing, un engin remarquable par sa capacité à opérer à une profondeur allant jusqu’à 3 000 mètres et doté d’une propulsion hybride lui permettant de couvrir jusqu’à 10 500 kilomètres. Ce contexte concurrentiel souligne l’importance stratégique des avancées technologiques dans ce domaine.

Au terme des phases de test, l’armée américaine envisage d’intégrer le Manta Ray à sa flotte, potentiellement en grand nombre. Cette perspective témoigne de l’ampleur des ambitions et des attentes placées dans ces technologies novatrices, susceptibles de redéfinir les capacités opérationnelles sous-marines pour les décennies à venir.