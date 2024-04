Utilisation frauduleuse de l’énergie électrique : plusieurs abonnés de la Sbee poursuivis

Cinq abonnés de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) sont dans les mailles de la justice pour vol d’énergie à hauteur de 40 millions de francs CFA. Les individus en question ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le lundi 8 avril 2024.

Plusieurs personnes ont été épinglées suite à des pratiques frauduleuses dans leur accès à l’énergie électrique. Entre autres, des irrégularités constatées sur leurs compteurs dans l’arrondissement de Pahou. Avec cette énergie électrique volée, les mis en cause gèrent des activités génératrices de revenus telles que leurs poissonneries et bars.

Le maillon principal de cette chaîne d’individus malintentionnés a pris la poudre d’escampette. En plus, un agent de la Société béninoise d’énergie électrique soupçonné d’avoir aidé ses coaccusés à avoir frauduleusement accès à l’énergie électrique de la Sbee s’est également évaporé dans l’air. Parmi les cinq personnes poursuivies dans ce dossier de vol d’énergie électrique, deux ont été placés sous mandat de dépôt. Deux autres sont poursuivis sans mandat de dépôt.

D’après la représentante de la Sbee, les prévenus doivent au total plus de 40 millions de FCFA à la société pour les consommations non payées et les pénalités liées aux fraudes. Un prévenu propriétaire de deux compteurs aura à payer environ 14 millions de francs CFA dans la somme totale. Le dossier a été renvoyé au 20 mai prochain.