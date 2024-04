L’échec de la Société des Nations dans l’entre-deux-guerres, à maintenir la paix et à empêcher la montée des tensions qui conduisirent à la Seconde Guerre mondiale, reste un sombre rappel de ce qui arrive lorsque les institutions internationales échouent dans leur mission première. Cet échec a conduit à la création des Nations Unies, dans l’espoir d’établir un nouveau système mondial plus efficace pour prévenir les conflits et promouvoir la paix. Pourtant, des événements récents suggèrent que même l’ONU peine à faire respecter le droit international, rappelant les limites auxquelles la Société des Nations s’était heurtée.

La guerre en cours à Gaza en est un exemple flagrant. Les actions d’Israël, notamment le bombardement systématique de zones civiles et l’utilisation du « domicide » – la destruction délibérée des habitations pour rendre un territoire inhabitable – sont accusées par de nombreux observateurs internationaux de violer le droit international humanitaire. Ces actes soulèvent des inquiétudes quant au respect des normes et principes fondamentaux qui régissent les conflits armés.

Un autre cas tout aussi préoccupant concerne l’attaque du consulat iranien à Damas, attribuée à Israël, qui a entraîné la mort de personnel iranien et syrien. Cette attaque marque une escalade significative dans le conflit régional, en ciblant directement des installations diplomatiques, en violation claire de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cet incident soulève des questions sur la capacité de la communauté internationale à garantir la sécurité des missions diplomatiques, pierre angulaire des relations internationales.

Par ailleurs, l’assaut de l’ambassade mexicaine à Quito par les autorités équatoriennes représente un autre exemple troublant du non-respect du droit international. L’incursion visait à arrêter l’ancien vice-président équatorien Jorge Glas, accusé de corruption et réfugié dans l’ambassade. Cette action viole non seulement la Convention de Vienne mais soulève également des questions sur l’usage des missions diplomatiques et le principe d’asile.

Ces incidents mettent en lumière une tendance inquiétante vers la normalisation des violations du droit international, évoquant des parallèles avec l’inefficacité de la Société des Nations. Alors que le monde observe, l’ONU, tout comme son prédécesseur, semble impuissante à prévenir ces infractions ou à en tenir les auteurs responsables. Cela soulève des questions critiques sur l’efficacité des institutions internationales dans notre monde interconnecté et volatile.

La question demeure : l’ONU suivra-t-elle le chemin de la Société des Nations, ou trouvera-t-elle une nouvelle voie pour affirmer son rôle dans la préservation de la paix et du droit international ? La réponse à cette question façonne non seulement l’avenir de l’ONU mais aussi celui de l’ordre mondial basé sur des règles.