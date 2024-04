Visas: ce pays européen prend une mesure contre les riches étrangers

Un pays européen a décidé de s’en prendre à ce qu’il estime être l’une des principales raisons associées à la spéculation immobilière. En effet, l’Espagne délivre des “visas dorés” aux riches citoyens étrangers qui sont prêts à, au moins, investir 500.000 euros dans le secteur immobilier.

Ce visa doré était en fait proposé aux investisseurs non européens. Il permettait de résider et de travailler en Espagne sur une durée de 3 ans, à la seule condition d’investir, donc, un demi-million d’euros au total. Un programme lancé par le gouvernement Rajoy, conservateur, qui avait pour mission de relancer l’économie et les investissements étrangers, à l’heure où l’Espagne était frappée par la crise financière.

Publicité

Les visas dorés, c’est bientôt terminé

Ces investissements pouvaient être de nature différente. Mais 94% de ces derniers concernent l’immobilier et non pas les entreprises, par exemple. Et ces investissements sont particulièrement concentrés sur plusieurs régions, comme Barcelone, Madrid, Malaga, Alicante ou encore Valence et les Baléares. Or, dans un marché très tendu, les prix augmentent.

Et ils augmentent beaucoup trop vite au goût du gouvernement espagnol. Ce mardi, en Conseil des ministres, cet avantage destiné aux plus grosses fortunes sera donc bientôt abandonné. Pour le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, cette hausse des prix suppose une hausse artificielle des prix de l’immobilier, dont souffrent les jeunes et les familles les moins fortunées.

L’UE tire la sonnette d’alarme

Pour l’exécutif au pouvoir, il est désormais impossible que l’Espagne continue sur cette voie. Un constat partagé par l’Union européenne. En effet, Bruxelles a tiré la sonnette d’alarme, affirmant que cela profitait surtout aux investisseurs russes et chinois, qui représentent le plus de risques en matière de sécurité, de vol de données, de blanchiment d’argent et enfin, de fraude fiscale.