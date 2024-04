Voici l’homme le plus âgé au monde

Dans un monde où le temps semble s’écouler à une vitesse folle, où chaque instant est une course effrénée vers l’inconnu, une histoire singulière vient rappeler que parfois, la vie réserve des surprises insoupçonnées. John Alfred Tinniswood, né à Liverpool le 26 août 1912, incarne cette étonnante anomalie temporelle. À l’âge vénérable de 111 ans, il se voit désormais attribuer le titre prestigieux d’homme le plus âgé du monde, une distinction obtenue après le décès du Vénézuélien Juan Vicente Perez Mora en début de semaine.

Né durant l’année du tragique naufrage du Titanic, Tinniswood est devenu le détenteur de ce titre inattendu, un privilège qu’il attribue humblement à la chance pure. « De la chance à l’état pur », s’exclame-t-il avec une modestie teintée d’émerveillement. Pour cet homme au parcours hors du commun, la longévité semble être un mystère impénétrable, une énigme que nul ne peut résoudre.

Actuellement résident d’une maison de retraite à Southport, Tinniswood est décrit par le personnel comme un « grand bavard », une personnalité rayonnante dont la vivacité d’esprit n’a d’égale que sa bienveillance. Malgré les années qui passent, il se lève chaque matin du lit sans aide, s’informe de l’actualité à travers la radio et continue de gérer ses propres finances, un témoignage éloquent de sa détermination et de sa résilience.

Interrogé sur le secret de sa longévité, Tinniswood réfute l’existence de tout régime particulier, si ce n’est une tradition bien ancrée : une portion régulière de fish and chips chaque vendredi. Cependant, il met en garde contre les excès, rappelant avec sagesse que « boire trop, manger trop ou quoi que ce soit » peut avoir des conséquences néfastes, une leçon de vie précieuse qu’il a apprise au fil des ans.

Son parcours est marqué par une autre distinction remarquable : celui de vétéran de guerre le plus âgé au monde. Engagé au sein du corps des payeurs de l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Tinniswood a contribué, à sa manière, à façonner l’histoire de son pays, une expérience qui a sans doute façonné sa vision du monde et renforcé sa résilience.

Bien que son règne en tant qu’homme le plus âgé de la planète soit récent, Tinniswood n’est pas le détenteur absolu de ce titre dans l’histoire. Ce privilège revient à Jiroemon Kimura, un Japonais décédé en 2013 après avoir vécu 116 ans et 54 jours, une référence qui illustre la rareté et la fragilité de l’existence humaine.