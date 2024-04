Voiture électrique: ce fabricant chinois bat la concurrence

Il y a plus d’une décennie, Tesla a redéfini le paysage de l’automobile en introduisant des véhicules électriques innovants et performants. En effet, l’entreprise américaine a non seulement popularisé la voiture électrique, mais a également établi de nouveaux standards en matière de performance, de technologie et de design. Ce pionnier de l’électrique a ainsi ouvert la voie à d’autres fabricants, incitant toute l’industrie à suivre le mouvement.

Récemment, Xiaomi a captivé l’attention mondiale avec le lancement de sa nouvelle voiture électrique, la SU7. Le constructeur chinois a fait forte impression, notamment grâce à son excellent rapport qualité/prix. La SU7, dévoilée lors d’un événement fastueux, a rapidement affirmé son statut de concurrent sérieux sur le marché des véhicules électriques.

Les performances de la SU7 Max, en particulier, sont remarquables. Lors de tests sur le circuit de Zhejiang, cette version a surpassé des modèles de renom comme la Tesla Model S Plaid et la Porsche Taycan Turbo S. Avec un temps d’un tour de 1 minute 42 secondes, la SU7 Max s’est montrée plus rapide grâce à ses pneus Pirelli P Zero 5 de série.

En matière de ventes, Xiaomi semble également sur la bonne voie. La SU7 a enregistré 75 723 pré-commandes, et 5 781 véhicules ont déjà été livrés en Chine. Pour le mois de juin, Xiaomi prévoit de livrer 10 000 modèles supplémentaires, témoignant d’une demande forte et croissante.

Techniquement, la SU7 est impressionnante. Sous le capot, on trouve plusieurs options de motorisation électrique, nommées HyperEngine V6, V6s et V8, offrant une gamme de puissances allant de 299 à 578 chevaux. Ces moteurs permettent à la voiture d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, rivalisant avec des supercars bien plus onéreuses.

Enfin, le prix de la SU7 reste un atout majeur pour Xiaomi. En Chine, le modèle de base est proposé à partir de 27 650 euros, un tarif très compétitif comparé à celui des géants déjà établis. Ce positionnement tarifaire, combiné à des performances et des innovations techniques notables, pourrait bien redéfinir les attentes des consommateurs et remodeler le marché des voitures électriques, tout comme Tesla l’a fait en son temps.