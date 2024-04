WhatsApp annonce une grosse nouveauté inspirée de Youtube et Netflix

WhatsApp, l’application de messagerie bien connue, ne cesse de se réinventer pour offrir à ses utilisateurs une expérience toujours plus riche et pratique. Récemment, une nouvelle fonctionnalité a été repérée dans sa version bêta, suggérant que l’application s’apprête à intégrer un mode picture-in-picture pour la lecture des vidéos. Cette initiative témoigne de la volonté constante de WhatsApp d’améliorer son service et de répondre aux attentes des utilisateurs, en s’inspirant même des fonctionnalités populaires de plateformes telles que YouTube et Netflix.

La fonctionnalité en question a été dévoilée par le site spécialisé WABetaInfo, qui a eu l’opportunité de la tester dans la version bêta de WhatsApp pour iOS. Elle permettra aux utilisateurs de regarder des vidéos tout en continuant à naviguer dans l’application, grâce à un mode picture-in-picture. Cette caractéristique, déjà bien établie dans des applications telles que YouTube et Netflix, offre une expérience de visionnage plus fluide et flexible.

Cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute à une série d’améliorations récentes apportées à l’application. En effet, WhatsApp avait déjà introduit la possibilité de faire avancer et revenir rapidement dans les vidéos, offrant ainsi un contrôle plus granulaire sur la lecture du contenu multimédia. Désormais, avec le mode picture-in-picture, les utilisateurs pourront non seulement contrôler la lecture des vidéos, mais aussi interagir avec d’autres parties de l’application sans interrompre le visionnage.

Il convient de noter que cette fonctionnalité n’est pas une innovation révolutionnaire en soi, mais plutôt une adaptation intelligente des tendances et des attentes des utilisateurs. En effet, le comportement picture-in-picture était déjà prévu au niveau du système d’exploitation pour les vidéos provenant de plateformes externes comme YouTube ou Instagram. Ce qui est nouveau, c’est son intégration directe dans WhatsApp, permettant aux utilisateurs de profiter de cette fonctionnalité sans avoir à quitter l’application.

Cependant, malgré ces avancées prometteuses, il est encore difficile de déterminer quand cette fonctionnalité sera déployée à grande échelle. Comme c’est souvent le cas avec les fonctionnalités en phase bêta, il peut s’écouler plusieurs mois avant qu’elles ne soient intégrées à une mise à jour officielle.