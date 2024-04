Whatsapp prépare une innovation majeure  

WhatsApp, sur le point d’opérer une mue que personne n’avait pu imaginer jusqu’alors ? En effet, l’application mobile de messagerie la plus téléchargée et la plus utilisée au monde pourrait devenir… Un téléphone. Une nouvelle mise à jour a été confirmée et celle-ci pourrait intégrer un numéroteur.

En effet, il pourrait être possible, dans les semaines à venir, de pouvoir composer un numéro de téléphone directement sur WhatsApp, sans avoir à quitter l’application. En somme, celle-ci pourrait tout simplement prendre la place de votre smartphone. De quoi considérablement simplifier les échanges, notamment avec les entreprises ou les numéros inconnus.

WhatsApp annonce une nouvelle fonctionnalité

L’idée semble, un peu comme X, de faire de WhatsApp une application tout-en-un, via laquelle il sera possible d’absolument tout réaliser, de manière confidentielle. En effet, cette application est surtout connue pour chiffre l’ensemble des messages et des appels qui sont effectués via la plateforme. Appels vocaux, vidéo et messageries instantanées, l’outil centralise l’ensemble des besoins pour quelqu’un qui souhaite communiquer.

Mais ce n’est pas tout. Loin de là même puisque WhatsApp va bientôt pouvoir bénéficier d’une seconde fonctionnalité, liée directement à l’IA. En effet, les développeurs travaillent à intégrer une intelligence artificielle générative d’images. Cela pourrait permettre aux personnes de pouvoir créer des photos en lien direct avec leur discussion, qu’ils pourront ensuite envoyer ou conserver.

Une mise à jour très attendue

Ces fonctionnalités pourraient intervenir dans la version 2.24.9.28 de l’application. En version bêta, celle-ci a d’ores et déjà été déployée sur Android, grâce à Google Play. Reste que sa généralisation pourrait intervenir un peu plus tard (à ce stade, aucune information, aucune date n’a été dévoilée). Une nouvelle version qui est très attendue et qui pourrait confirmer la place de WhatsApp parmi la liste des applications les plus utilisées au monde.