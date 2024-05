103ème édition de Nonvitcha au Bénin : La célébration placée sous le signe de la relève

Photo : LNT

L’édition de 2024 des retrouvailles des fils et filles Xwla et Xwéda a bel et bien eu lieu au cours de ce week-end de Pentecôte. Venus de divers horizons, les participants à cette fête identitaire ont sacrifié une fois encore à la tradition instituée depuis 103 ans désormais. Ce fut l’occasion pour le président de l’Association Nonvitcha, Norbert Kassa d’inviter ses frères et sœurs à mener une série d’actions afin d’assurer la continuité de l’œuvre entamée il y a plusieurs décennies par les pères fondateurs.

Pour lui, les peuples Xwla et Xwéda doivent s’engager à transmettre l’Association Nonvitcha pure aux générations futures. Il s’est également adressé aux autorités béninoises afin que « Nonvitcha » obtienne un statut de « patrimoine culturel national voire international ». « La 103ème édition est placée sous le signe de la relève », a notamment déclaré le président de l’Association Nonvitcha lors de son discours qu’il a prononcé ce dimanche 19 mai.

Le numéro 1 de ce creuset a mis un accent particulier sur la nécessité d’impliquer davantage la jeune génération dans l’organisation. Il fait ainsi remarquer que cette relève au sein des instances de l’association doit être assurée par une immersion dans les traditions et coutumes des deux peuples.

Il a insisté sur la nécessité de susciter l’adhésion des jeunes au concept « Nonvitcha » afin qu’il soit vulgarisé davantage. Il s’agit selon lui, de perpétuer les valeurs cardinales de « Nonvitcha » à savoir l’unité, la concorde, la fraternité, l’amour et la participation au développement des Xwla et Xwéda. Il a par ailleurs dressé une série d’actions qu’il faudra mener afin que cette relève puisse être assurée.

« Statut de patrimoine culturel »

Il insiste par exemple sur la nécessité de faire la promotion des cultures des communautés Xwla et Xwéda à travers des séances de récitals de panégyrique. Les enfants occupent également une place de choix dans cette série d’actions identifiées par Norbert Kassa. Pour lui, ils doivent prendre part à des séances de sensibilisation et d’éveil autour du concept Nonvitcha. Ce fut également l’occasion pour le président de l’Association Nonvitcha de s’adresser aux autorités béninoises et particulièrement au représentant du ministre de la Culture des Arts et du Tourisme. Il estime qu’après plus d’un siècle de vie, Nonvitcha mérite bien le statut de patrimoine culturel.

« Un événement majeur à la fois cultuel, culturel et touristique. La portée de Nonvitcha dépasse nos frontières nationales. Après 100 ans de vie, attribuer à Nonvitcha un statut de patrimoine culturel national voire international ne serait que l’expression d’une reconnaissance tant méritée », a lancé Norbert Kassa dans son allocution. De son côté, le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Florent Couao-Zotti à tenu à mettre un accent particulier sur la « patrimonisation » de nos valeurs culturelles. Aussi, estime-t-il nécessaire de tout mettre en œuvreafin de permettre la transmission de nos valeurs culturelles à la future génération. Il a également profité de son intervention à la tribune pour rassurer l’Association de la disponibilité du gouvernement à l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs.

« Nonvitcha, moteur de changement positif… »

Avant le ballet de discours à la tribune officielle, l’acte un de la célébration de 103ème édition de Nonvitcha a été la messe présidée par l’évêque de Lokossa, Mgr Koffi Roger Anoumou. A cette messe au cours de laquelle une centaine de jeunes ont reçu le sacrement de confirmation, ont pris part un nombre non négligeable de personnalités politiques. Il s’agit du président de l’Assemblée Nationale Louis Gbèhounou Vlavonou, du président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, de la présidente de la Haute Cour de Justice Dandi Gnamou, du président de la Cena, Sacca Lafia, du médiateur de la République, Pascal Essou, du ministre José Didier Tonato, de l’ancien ministre Aurelien Agbénonci, du député Delonix Kogblévi, du maire de Grand Popo Jocelyn Ahyi, du Roi TÊ-HOUEYI MIGAN XIV sans oublier les associations sœurs telles que Nonvizan, Wemè Xwé.

Dans son homélie, l’évêque de Lokossa à ne jamais abandonner les valeurs comme la fraternité. « Chers membres de l’association, dans la force de l’esprit, continuez votre mission. Votre association est le reflet d’un engagement commun envers des valeurs comme la fraternité qui est le ciment qui nous unit et qui nous pousse à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et le développement intégral de tout homme et de l’Homme », a conseillé le prélat. « Je souhaite quel’association devienne le moteur de changement positif vers un avenir plus lumineux pour tous », a poursuivi Mgr Koffi Roger Anoumou dans son homélie.