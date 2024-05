11 mai au Bénin : Bob Marley et Mère Jah célébrés

Le 11 mai 2024 au Bamboo Numerik à Cotonou a eu lieu un concert d’hommage à Bob Marley et Mère Jah. Une occasion inédite de célébration des œuvres de l’artiste emblématique qu’a été Bob Marley. L’artiste, chanteuse et interprète béninoise Mathilde Toussaint Agboton, alias Tyldah était sur scène ce samedi 11 mai 2024 au Bamboo Numérik, pour rendre un digne hommage à la mémoire de la légende du reggae, Robert Nesta Marley alias ‘’Bob Marley.

‹‹ Aujourd’hui, nous sommes le 11 mai. C’est un jour très spécial dans le monde de la musique et de la culture en général. Puisque c’est la date de célébration et d’hommage à Bob Marley. Donc, nous avons monté un répertoire avec ses grands titres que nous avons interprétés au Bamboo Numérik ››, a affirmé Tyldah. Interpréter les œuvres à succès de Bob Marley a été un défi que Tyldah a réussi avec brio, d’après le public. ‹‹ C’est ma première fois de faire du reggae. Je suis en train de tourner de nouvelles vidéos. Mais je n’ai pas du tout chanté mes chansons aujourd’hui. Je me suis consacrée à Bob Marley toute la semaine. C’est un réel plaisir et j’ai bien aimé la communication avec le public. On s’est bien régalé ››, a ajouté la chanteuse. Dans le monde entier, Bob Marley demeure une légende incontournable du reggae. Décédé à 36 ans, le 11 mai 1981, Bob Marley, « The King of reggae » continue de faire parler de lui dans le monde entier et d’inspirer à travers les messages que véhiculent ses chansons.

Publicité

À l’entame de ce concert, son initiateur, le slameur et activiste panafricaniste béninois Kmal Radji, a notifié que cet événement a été organisé non seulement pour célébrer la légende du reggae, Bob Marley, mais aussi pour rendre hommage à Mère Jah. ‹‹ C’est aussi une occasion pour rendre hommage à une grande militante agro-écologiste et panafricaine, Edima ››, a t-il laissé entendre. Originaire de la Guadeloupe et plus connue sous le pseudonyme de Mère Jah, cette femme qui témoignait de toutes ses forces de sa passion inestimable pour la protection de l’environnement est décédée le vendredi 26 avril 2024, au Bénin. Le slameur a saisi l’occasion pour dévoiler quelques œuvres de cette dame engagée pour la protection de la nature.