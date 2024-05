À 9 ans, cet enfant est devenu un héros en sauvant ses parents

Photo: Courtesy Lindy Baker

À seulement 9 ans, Branson est devenu un héros en sauvant ses parents d’une tragédie dévastatrice. Alors que des tornades ravageaient le sud des Grandes Plaines des États-Unis le week-end dernier, la vie de ce jeune garçon a basculé dans une histoire digne d’un film catastrophe.

La fureur des éléments a frappé la famille de plein fouet, emportant leur véhicule dans les airs avant de le projeter violemment dans les arbres. Dans ce chaos tourbillonnant, Branson s’est retrouvé indemne, tandis que ses parents gisaient blessés à l’intérieur du véhicule désormais enserré par les branches déchiquetées.

C’est alors que l’instinct de survie et le courage hors du commun de ce petit garçon sont entrés en action. Sans hésiter, il a lancé un appel déchirant à ses parents : « Papa, maman, ne mourez pas s’il vous plaît, je reviens ! » Puis, dans un élan de bravoure inouïe, il s’est élancé dans la tempête, guidé seulement par les éclairs zébrant le ciel assombri.

Dans cette course contre la montre et les éléments déchaînés, Branson a parcouru un mile (environ 1,5 km) jusqu’à la porte des voisins les plus proches, implorant leur aide salvatrice. Grâce à sa détermination et son courage sans faille, ses parents ont été secourus alors qu’ils luttaient contre des blessures graves, le corps meurtri par la violence de l’impact.

Wayne Baker, le père, a souffert de fractures au dos, au cou, au sternum, aux côtes et a même perdu une partie de son doigt dans l’accident. Sa femme, Lindy Baker, quant à elle, a subi des fractures au dos, au cou, à la mâchoire, aux côtes, à la main droite et une perforation du poumon.

Malgré la gravité de leurs blessures, grâce à l’intervention rapide de leur fils, ils ont été pris en charge par les services d’urgence et sont désormais hors de danger, unis dans l’admiration et la gratitude envers leur jeune héros.