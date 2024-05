À la recherche de la meilleure mutuelle : quelles professions paient le moins en 2023 ?

©JVC/RSM77

Les mutuelles santé en France sont essentielles pour compléter les remboursements de la Sécurité sociale, qui ne couvre pas intégralement les frais médicaux.

Elle aide à réduire le reste à charge des assurés en couvrant les frais de consultations spécialisées, d’hospitalisation, de médicaments, ainsi que les soins dentaires et optiques. Toutefois, choisir la bonne mutuelle peut être complexe en raison de la diversité des offres et de la difficulté à comprendre les garanties, ce qui risque de mener à une couverture inadaptée. Les variations de prix entre mutuelles pour des garanties similaires ajoutent à la confusion, et les augmentations régulières des cotisations placent une pression financière supplémentaire sur les ménages, particulièrement les retraités et les personnes à revenus fixes.

En 2023, les coûts des mutuelles santé varient significativement selon les professions en France. Une étude révèle les disparités existantes entre les différents corps de métiers concernant les primes de santé. Selon les données récoltées, certains groupes professionnels bénéficient de tarifs nettement plus avantageux. « La méthodologie de récolte des données est la suivante : les résultats ont été obtenus sur un échantillon significatif de primes de mutuelle santé cliquées par les utilisateurs LeLynx.fr sur la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2024 ».

Qui bénéficie des tarifs les plus bas ?

Parmi les groupes analysés, les personnes en recherche d’emploi paient la prime la plus basse, avec une moyenne de 781,67 € sur LeLynx.fr. Ce groupe, souvent sous pression économique, semble tirer profit des offres compétitives disponibles via des comparateurs en ligne.

Les professionnels libéraux et les salariés non-cadres suivent, avec des primes moyennes de 841,09 € et 899,58 € soit presque 60 € et 118 € de plus par an respectivement par rapport à la prime moyenne la plus basse. Cela souligne l’avantage que peuvent avoir les indépendants et les salariés de base dans la gestion de leurs dépenses de santé grâce à des choix éclairés.

La situation des autres professions

À l’autre bout du spectre, les fonctionnaires, qu’ils soient territoriaux, non territoriaux ou hospitaliers, ainsi que les agriculteurs, font face aux primes les plus élevées. Les fonctionnaires hospitaliers, par exemple, paient en moyenne 1 143,75 € pour leur couverture santé. Ces chiffres mettent en lumière les défis particuliers que rencontrent ces professions, souvent soumises à des régimes spécifiques qui peuvent influencer le coût des assurances.

L’importance de la comparaison

La comparaison est un service gratuit permettant à chacun de voir différentes offres de mutuelle santé correspondant à ses besoins. Cette comparaison réalisée avec les données de chacun (nombre de membres dans la famille, antécédants médicaux, etc) en plus de la profession, peut révéler des différences de prix substantielles entre les offres, permettant ainsi d’économiser sur les coûts annuels de santé. Pour ceux dont la profession impose déjà des dépenses importantes, économiser quelques centaines d’euros par an n’est pas négligeable.

Comment choisir la bonne mutuelle ?

Choisir la bonne mutuelle ne se résume pas seulement à trouver le tarif le plus bas. Il s’agit de comprendre les couvertures proposées et de les aligner avec les besoins personnels ou familiaux. Les comparateurs permettent de visualiser rapidement et efficacement les différentes options, aidant les utilisateurs à faire des choix judicieux et informés, parmi ce paysage complexe et choisir une couverture adaptée à des prix compétitifs.

Durant la dernière année, on peut donc voir que les coûts de la mutuelle santé peuvent varier grandement en fonction de la profession. Ainsi, que l’on soit artisan, cadre ou fonctionnaire, chacun a la possibilité de maîtriser ses dépenses de santé tout en bénéficiant d’une couverture optimale.