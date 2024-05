Afrique: ce pays du Maghreb se lance dans l’aluminium

Photo: DR

En Afrique, les pays du Maghreb continuent de développer leur économie. En effet, outre les ressources naturelles (gaz, pétrole en tête), l’aviation civile ou encore l’énergie renouvelable, certains pays décident de se tourner vers des produits plus “alternatifs”. On pense notamment aux engrais ou encore à l’aluminium.

Et justement, c’est l’Algérie qui a décidé de considérablement développer et renforcer ses investissements en la matière. Le pays, qui peut compter sur d’importants gisements de zinc, de phosphate ou encore de baryte et de manganèse, a décidé d’exploiter l’ensemble de ses ressources et de la hausse de la demande en aluminium, pour renforcer son économie.

L’Algérie développe sa production d’aluminium

Pour ce faire, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a confirmé qu’un accord avait été passé avec un pays africain producteur de bauxite, nécessaire à la production d’aluminium, permettant ainsi à Alger de se concentrer sur la production et la vente d’un produit fini. Ce pays n’a pas été cité, mais les experts s’accordent à dire qu’il s’agit de la Guinée.

En effet, ce pays est le second plus gros producteur de bauxite au monde, derrière l’Australie, leader incontesté en la matière, mais devant la Jamaïque. Si l’annonce a été saluée, de nombreuses questions se sont posées, notamment en matière environnementale. On parle ici de l’une des industries les plus polluantes au monde. Résultat, certaines mesures seront mises en place pour préserver la planète.

De plus en plus groupes internationaux intéressés par l’Algérie

Cette annonce intervient dans un contexte particulier, marqué par les annonces successives du gouvernement algérien en matière de développement stratégique de ses principaux secteurs industriels afin de faire du pays, l’une des locomotives économiques régionales (au Maghreb) voire continentales. Et cela semble fonctionner puisque de plus en plus de groupes internationaux souhaitent profiter de l’essor algérien, notamment la Malaisie (à travers le groupe Lion) et la Russie, qui ont d’ores et déjà annoncé travailler à certains projets communs de développement industriel.