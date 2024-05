Afrique du Sud : le drone le plus rapide du monde construit dans un garage

Peregreen 2 (Photo Youtube)

Une incroyable prouesse a été réalisée par un duo de Sud-Africains : le youtubeur Luke Maximo Bell et son père passionné de technologie. Ensemble, ils ont conçu et construit le Peregreen 2, un drone révolutionnaire qui vient de battre le record du monde de vitesse, certifié par le Guinness des records. L’appareil a atteint la vitesse impressionnante de 480 km/h. Cette réalisation stupéfiante positionne le Peregreen 2 comme le drone le plus rapide au monde, pulvérisant ainsi le précédent record établi aux États-Unis en 2023 qui était de 360,503 km/h.

Imprimé en 3D, le Peregreen 2, fruit de mois de travail acharné et de dévouement, représente une véritable prouesse d’ingénierie et d’innovation. Doté de technologies de pointe et d’un design aérodynamique, ce drone surpasse de loin tous ses concurrents en termes de vitesse et de performance. Sa capacité à atteindre une vitesse de 480 km/h ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine des drones, démontrant le potentiel de cette technologie pour diverses applications, allant de la surveillance à la livraison express.

La validation de cette vitesse record par le Guinness des records confirme l’exploit réalisé par le duo sud-africain et atteste de la qualité exceptionnelle du Peregreen 2. Ce drone représente non seulement une prouesse technique, mais également une source d’inspiration pour les passionnés de technologie et les innovateurs du monde entier. Cela démontre ce qui peut être accompli avec de la créativité, de la persévérance et de la détermination.

La réalisation du Peregreen 2 témoigne également du potentiel de l’Afrique en matière d’innovation technologique. Alors que le continent africain est souvent associé à des défis socio-économiques, cette réussite remarquable met en lumière le talent et le savoir-faire des ingénieurs et des inventeurs africains. Elle souligne également l’importance de soutenir et de promouvoir l’innovation en Afrique, afin de libérer tout le potentiel de la région et de contribuer à son développement durable. Le youtubeur sud-africain a publié une vidéo qui met en avant le processus de construction du drone.