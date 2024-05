Afrique : la Chine prévoit de mobiliser 533 millions $ pour booster ce domaine

Dodi Achmad - Unsplash

Le Zimbabwe envisage de revitaliser son réseau ferroviaire vieillissant grâce à un partenariat prometteur avec la China Railway Group. Le gouvernement a récemment entamé des discussions avec la compagnie chinoise pour moderniser la National Railways of Zimbabwe (NRZ), avec un investissement global estimé à 533 millions de dollars.

Le réseau ferroviaire du Zimbabwe, autrefois florissant, a connu une détérioration progressive au cours des deux dernières décennies. En 1998, la NRZ transportait un volume record de 18 millions de tonnes de marchandises par an. Aujourd’hui, ce chiffre a chuté à environ 3 millions de tonnes par an, principalement en raison de l’état dégradé des infrastructures et du manque d’entretien du matériel roulant.

L’objectif de la modernisation est de restaurer et de dépasser les niveaux de service atteints à la fin des années 1990. Les discussions avec China Railway Group portent sur divers aspects de la modernisation, y compris la rénovation des voies ferrées, la mise à niveau des gares, et l’acquisition de nouveaux trains et équipements de maintenance. Cet investissement ambitieux est vu comme une étape cruciale pour relancer l’économie du pays, en facilitant le transport efficace de marchandises à travers le Zimbabwe et au-delà de ses frontières.

Selon divers experts, la modernisation du réseau ferroviaire zimbabwéen est essentielle pour améliorer sa compétitivité économique. Elle permettra de réduire les coûts de transport, d’attirer des investissements étrangers et de créer des emplois locaux.

La collaboration avec China Railway Group s’inscrit dans une série d’efforts plus larges pour moderniser les infrastructures du Zimbabwe, un domaine où le pays a été à la traîne par rapport à ses voisins africains. En rétablissant un réseau ferroviaire fiable et efficace, le Zimbabwe espère non seulement stimuler son économie intérieure, mais aussi devenir un hub logistique crucial pour la région sud-africaine.

« Nous pensons que nous pourrions utiliser leur expertise et leur puissance financière pour améliorer les performances de la NRZ. La société a besoin d’une mise à niveau de ses infrastructures fixes ainsi que de son matériel roulant et de ses équipements de signalisation. Le Zimbabwe a pris du retard dans le domaine de la modernisation des chemins de fer par rapport à ses voisins, notamment le Mozambique et la Zambie« a déclaré Mthuli Ncube, le ministre zimbabwéen des Finances.

Les experts estiment que l’amélioration du réseau ferroviaire pourrait également avoir des effets positifs sur l’environnement, en réduisant la dépendance du pays aux transports routiers, souvent plus polluants. De plus, un réseau ferroviaire modernisé pourrait faciliter le déplacement de personnes, améliorant ainsi la connectivité et l’intégration régionale.

Le partenariat avec China Railway Group, si finalisé, marquerait un tournant décisif pour le Zimbabwe. Les infrastructures modernisées pourraient permettre au pays de récupérer une part significative de son ancien volume de fret et de renforcer ses échanges commerciaux.