Afrique : Microsoft va fermer son centre de développement au Nigeria

L’inauguration du centre de développement de Microsoft à Lagos, en 2022, répondait à une stratégie d’investissement ciblant les réservoirs de talents en pleine expansion sur le continent africain. En choisissant le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique et l’un des plus dynamiques sur le plan technologique, Microsoft visait à capter l’innovation locale et développer des solutions d’ingénierie de haute qualité, adaptées aux spécificités régionales et globales.

Cependant, moins de deux ans après son ouverture, la firme américaine a annoncé la fermeture de ce centre, situé dans la capitale commerciale du Nigeria. Cette décision va entraîner des pertes d’emplois, a confirmé un porte-parole de Microsoft ce mercredi. Bien que les détails précis sur le nombre d’employés affectés restent flous, l’impact de cette fermeture se fait déjà ressentir au sein de la communauté tech locale.

Microsoft a précisé que malgré la fermeture du centre, l’entreprise continuerait ses opérations en Nigeria. Elle maintiendra son engagement envers le pays en investissant dans des domaines stratégiques de croissance. Cette réorientation témoigne de la volonté de l’entreprise de s’adapter continuellement aux dynamiques du marché tout en optimisant ses ressources globales.

Le porte-parole de l’entreprise a souligné que ces ajustements organisationnels et de la main-d’œuvre sont une partie nécessaire et régulière de la gestion de leurs activités. Cela reflète une tendance plus large dans l’industrie technologique où les entreprises doivent fréquemment recalibrer leurs investissements et leur présence internationale face aux évolutions économiques et technologiques.

La décision de fermer le centre intervient dans un contexte où, en décembre 2022, Brad Smith, président de Microsoft, avait reconnu l’Afrique comme un réservoir de talents émergents, contrastant avec le ralentissement de la croissance démographique dans d’autres régions. À l’époque, Microsoft employait plus de 200 ingénieurs à Lagos et plus de 500 à Nairobi, au Kenya.

Cette fermeture soulève des questions sur les stratégies à long terme de Microsoft en Afrique et les défis auxquels sont confrontées les multinationales cherchant à naviguer dans des marchés à la fois prometteurs et complexes. Tout en continuant d’opérer sur le territoire nigérian, Microsoft semble revoir ses méthodes d’implantation et d’investissement pour mieux s’aligner avec ses objectifs globaux et régionaux.