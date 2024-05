Mohamed Ould Abdel Aziz (Photo DR)

Ce mercredi 15 mai, l’ex président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz a déposé in extremis sa candidature pour l’élection présidentielle de juin prochain. Malgré une condamnation à cinq ans de prison ferme pour enrichissement illicite, prononcée en 2023, et les défis juridiques auxquels il fait face, Ould Abdel Aziz persiste dans sa volonté de revenir sur la scène politique.

Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2009 à 2019, a été accusé et condamné pour des actes d’enrichissement illicite. Cette condamnation avait entraîné sa privation de liberté, le plaçant dans une position délicate pour toute ambition politique future. Néanmoins, contre toute attente, il a réussi à déposer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles, espérant mobiliser un soutien populaire suffisant pour compenser ses déboires judiciaires. Rappelons qu’Ould Abdel Aziz a toujours réfuté les accusations qui pèsent contre lui.

Il ya quelques jours, Mohamed Ould Djibril, le porte-parole de l’ancien président, a annoncé que la candidature de ce dernier avait été rejetée pour faute de parrainages nécessaires. En Mauritanie, les candidats à la présidentielle doivent recueillir des parrainages d’élus locaux, une étape cruciale qui vise à garantir la légitimité et le soutien institutionnel des candidats.

Le dépôt tardif de sa candidature a néanmoins attiré l’attention sur les enjeux électoraux en Mauritanie. Bien que rejetée, cette tentative illustre la détermination de Mohamed Ould Abdel Aziz à rester une figure influente dans le paysage politique mauritanien. Ses partisans espèrent que sa candidature puisse raviver le débat sur la transparence et l’équité des procédures électorales dans le pays.

L’affaire de l’ancien président met en lumière les défis persistants que la Mauritanie doit relever en matière de lutte contre la corruption et de consolidation de la démocratie. Le pays est à un carrefour critique où la transparence et la justice doivent prévaloir pour assurer un avenir stable et démocratique. Le pays fait partie de ces États sahéliens qui ont quasiment réussi à éradiquer le terrorisme de leur territoire. Cela a été rendu possible grâce une vision politique ambitieuse qui a pris en compte de nombreux paramètres.