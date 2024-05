Alcool : des chercheurs mettent au point un gel qui peut baisser ses effets

Photo de Edgar Chaparro sur Unsplash

L’alcool est l’une des substances psychoactives les plus consommées dans le monde, mais ses effets sur la santé sont dévastateurs. La consommation excessive d’alcool est associée à de nombreuses maladies, notamment les maladies du foie, les troubles cardiovasculaires, et divers types de cancers. Les ravages de l’alcool s’étendent également au niveau social, provoquant des accidents de la route, des violences domestiques et des problèmes de dépendance. Les complications à long terme incluent des dommages cérébraux irréversibles, des troubles cognitifs et des perturbations du fonctionnement mental.

Des chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ) ont récemment annoncé une avancée majeure dans le domaine de la santé publique : un gel capable de neutraliser les effets de l’alcool avant qu’il ne soit absorbé par le corps. Publiée dans la revue Nature Nanotechnology, cette étude révèle que le gel, testé sur des souris, a permis de réduire leur taux d’alcoolémie de 55,8 % après cinq heures de consommation d’alcool. De plus, la production d’acétaldéhyde, une substance nocive pour le foie, a été complètement stoppée.

Ce gel révolutionnaire est composé d’ingrédients simples mais efficaces : du fer, de l’or et du lactosérum. Le lactosérum, après avoir été chauffé pendant plusieurs heures, forme des fibrilles longues et fines qui, une fois mélangées à un solvant à base de sel et d’eau, donnent naissance au gel. Le fer joue un rôle crucial en tant que catalyseur principal, réagissant avec l’alcool pour le convertir en acide acétique, substance inoffensive pour le corps.

L’un des avantages majeurs de ce gel est sa capacité à être digéré lentement, ce qui lui permet d’agir plus longtemps par rapport à d’autres systèmes de délivrance. En réduisant considérablement le taux d’alcool dans le sang, ce gel pourrait permettre à ceux qui souhaitent consommer de l’alcool de le faire sans subir les effets enivrants tels que la nausée et les maux de tête. En outre, il pourrait potentiellement permettre de conduire en toute sécurité après avoir bu, en évitant les effets négatifs de l’alcool.

Bien que les essais cliniques sur les humains ne soient pas encore prévus, les chercheurs sont optimistes quant à l’avenir de cette innovation. Ils ont déjà déposé un brevet pour le gel et espèrent que cette découverte pourra offrir une solution pour réduire les dommages liés à la consommation d’alcool. Cette avancée pourrait représenter un tournant majeur dans la lutte contre les effets néfastes de l’alcool sur la santé.