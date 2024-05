Android 15 : Votre téléphone Samsung va-t-il recevoir la mise à jour ?

Au fil des années, les fabricants de smartphones Android, dont Samsung, ont significativement ajusté leurs politiques de mise à jour. Auparavant critiqués pour la brièveté du support logiciel, ces fabricants ont pris l’engagement de fournir des mises à jour plus fréquentes et prolongées. Cette évolution répond à une demande croissante des utilisateurs pour une meilleure longévité et sécurité de leurs appareils. Samsung, en particulier, a été à la pointe de cette transformation, en étendant la période de mise à jour logicielle pour ses dispositifs, et en s’assurant que même les modèles plus anciens bénéficient des dernières avancées logicielles.

Samsung, connu pour sa surcouche personnalisée One UI, prévoit de lancer la version One UI 7 basée sur le nouveau système d’exploitation Android 15. La version est actuellement en développement avec des fonctionnalités améliorées et des changements de design spécifiques aux appareils Samsung. La date officielle de lancement de One UI 7 n’est pas encore annoncée, mais elle suivra généralement la sortie officielle d’Android 15. Historiquement, Samsung a priorisé ses appareils phares les plus récents pour ces mises à jour, avec un déploiement ultérieur pour les modèles plus anciens.

Pour 2024, la série Galaxy S24 sera la première à bénéficier de la version bêta de One UI 7 dès août. Samsung prévoit d’étendre ce programme bêta à d’autres modèles tels que les séries Galaxy S23, ainsi que les modèles Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Cela illustre l’engagement de Samsung à fournir la dernière technologie logicielle à un large éventail de ses dispositifs.

Les modèles spécifiques de Samsung qui recevront la mise à jour One UI 7 basée sur Android 15 incluent une vaste gamme de dispositifs. Pour les séries Galaxy S, cela va du Galaxy S21 au tout nouveau Galaxy S24 Ultra. Les dispositifs pliables tels que le Galaxy Z Flip 3, 4, 5 et les Galaxy Z Fold 3, 4, 5 sont également inclus. Cette stratégie assure que les utilisateurs des modèles les plus populaires comme les plus récents bénéficient des améliorations.

En plus des smartphones, les tablettes Galaxy ne sont pas laissées pour compte. Les modèles tels que le Galaxy Tab A9, Galaxy Tab S8 et jusqu’au Galaxy Tab S9 FE+ recevront également Android 15 avec One UI 7, garantissant ainsi que ces dispositifs bénéficient de fonctionnalités à jour et de patches de sécurité.

Si votre appareil Galaxy n’est pas mentionné, il est conseillé de rester attentif aux annonces futures de Samsung. La liste officielle des dispositifs éligibles sera publiée avec le déploiement stable de One UI 7, prévu pour octobre 2024. Cette initiative de Samsung de fournir des mises à jour étendues est un pas positif vers une meilleure expérience utilisateur, avec des appareils restant compétitifs sur le marché grâce aux dernières optimisations de sécurité et fonctionnalités.