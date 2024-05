Arabie Saoudite: ce vaste projet a été amputé de 98 %

The Line en février 2024. // Source : Neom

L’ambitieux projet de développement urbain de Neom, en Arabie saoudite, est confronté à des réductions massives alors que le gouvernement saoudien resserre les cordons de la bourse. The Line, une partie centrale de ce projet pharaonique, subit une coupe drastique de 98 % de sa taille initialement prévue.

Initialement annoncé en grande pompe par le prince héritier Mohammed ben Salmane en 2017, le projet Neom devait transformer le désert saoudien en une mégalopole futuriste de proportions titanesques. Au cœur de cette vision se trouvait The Line, une ville linéaire s’étendant sur 170 km et destinée à accueillir 1,5 million d’habitants d’ici 2030. Cependant, les rêves de grandeur se sont heurtés à des obstacles financiers substantiels et à des ajustements budgétaires qui ont forcé le gouvernement saoudien à revoir ses ambitions à la baisse.

Des documents révèlent que le budget 2024 pour Neom n’a pas encore été approuvé, ce qui a entraîné des licenciements massifs sur le chantier et des signes évidents de difficultés financières. En conséquence, la longueur de The Line a été drastiquement réduite à seulement 2,4 km, ne pouvant accueillir désormais qu’une fraction de la population initialement envisagée, soit moins de 300 000 personnes.

Cette décision radicale reflète les défis auxquels est confronté le projet Neom, dont le coût astronomique est estimé entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars. L’objectif de diversification de l’économie saoudienne au-delà de ses industries pétrolières et gazières semble de plus en plus difficile à atteindre dans le contexte actuel.

Outre les problèmes financiers, le projet Neom est également entaché de controverses, notamment des accusations d’expropriation forcée de communautés locales et des violations des droits de l’homme. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a récemment condamné l’exécution imminente de membres de la tribu Howeitat, qui s’opposaient au projet Neom.

Malgré ces défis colossaux, des entreprises internationales continuent de s’engager dans le projet. Des sociétés de renom telles que AtkinsRéalis, Jacobs, Aecom, Bechtel et Keller sont toujours impliquées, bien que les ajustements massifs suscitent des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de Neom.

Lors d’un récent forum mondial des entrepreneurs, les représentants de Neom ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le développement du projet, mettant en avant les progrès réalisés sur d’autres composantes majeures de Neom telles que The Spine, Oxagon, Trojena et l’aéroport international de Neom. Le directeur général de Neom, Nadhmi Al-Nasr, a souligné l’importance cruciale du projet dans la transformation économique du royaume, affirmant que les retards actuels permettront de mieux répondre aux besoins économiques et de créer des opportunités d’emploi.