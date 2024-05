Armement: la France renforce son partenariat militaire avec un pays voisin

Sébastien Lecornu. Photo Samuel Kirszenbaum

Entre la France et la Belgique, le rapprochement est clair. En effet, le 21 mai dernier, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a reçu son homologue belge, Ludivine Dedonder. L’occasion pour Paris et Bruxelles de trouver un terrain d’entente, notamment en ce qui concerne leurs capacités militaires respectives.

En effet, à l’occasion de cette réunion, les deux représentants d’État ont conjointement signé une lettre d’intention, concernant le développement de leur partenariat CaMo (Capacité Motorisée). Ce partenariat vise en fait à favoriser l’interopérabilité totale entre les deux pays, concernant les capacités motorisées de leur armée de Terre respective. Un engagement en vigueur depuis 2018 et renforcé donc, depuis quelques jours.

Paris et Bruxelles renforcent leur partenariat militaire

En effet, il y a près de six ans maintenant, le partenariat CaMo signé entre les deux pays s’est manifesté par l’intégration de Bruxelles et ses armées, dans le système Scorpion1, via l’achat de véhicules militaires, de systèmes de communication, mais aussi de par la réalisation d’entrainements communs aux deux armées terrestres. Quelques années plus tard, en 2023, une première brigade commune était déployée.

Que réserve la suite ? Ce partenariat CaMo devrait permettre de renforcer les projets communs aux deux nations. On pense, notamment, au développement de munitions et de petits calibres qui seront utilisés par les deux armées ainsi que la création d’une nouvelle entité européenne (en fusionnant John Cockerill Defense et Arquus), qui sera spécialisée dans l’industrie de la Défense.

La Belgique aura accès aux technologies françaises

En outre, la version 2 de ce partenariat permettra à la Belgique d’avoir accès aux technologies françaises. Ainsi, Bruxelles, en plus de pouvoir investir sur les véhicules Griffon et Jaguar pourra acheter des Serval ou encore des canons Caesar. Selon certaines indiscrétions, la Belgique envisagerait d’ores et déjà d’en acquérir par moins de 28, en plus de 24 véhicules Griffon.