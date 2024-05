Armes Occidentales: Poutine menace les Européens  

Vladimir Poutine (© POOL )

Alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage, le président russe, Vladimir Poutine, a confirmé qu’il semblait craindre que ses adversaires utilisent des armes occidentales, pour directement cibler son territoire. Il a ainsi appelé les Européens, notamment à faire très attention aux décisions qui allaient être prises.

En visite à Tachkent, en Ouzbékistan, le président Poutine a affirmé que les Européens s’exposaient à de graves conséquences si leurs armes étaient utilisées dans le but de cibler le territoire russe. Il a notamment affirmé que sur le Vieux Continent, se trouvait notamment de “petits pays”, aux “petits territoires” avec des populations denses. Une manière de dire qu’il n’hésiterait pas à frapper.

Vladimir Poutine se montre menaçant

Il a particulièrement accusé les pays membres de l’OTAN à chercher le conflit mondial, en fournissant potentiellement des armes aux forces ukrainiennes qui, d’elles seules, ne prépareront pas ces attaques ciblées sur la Russie. En somme, la responsabilité serait totalement partagée entre l’ensemble des acteurs engagés et les conséquences qui vont avec, devront ainsi être assumées par tout le monde.

Une mise en garde qui intervient quelques heures après que Kiev ait, une nouvelle fois, invité les États-Unis et l’Europe à accélérer les livraisons d’armes sur le front. Un appel du pied qui a été entendu par l’OTAN. Par la voix de Jens Stoltenberg, son secrétaire général, l’Organisation du Traité-Atlantique Nord a ainsi appelé à ce que les restrictions soient rapidement levées, même si Italie et Allemagne se montrent réticentes.

L’OTAN prêt à lever les restrictions

Pour certains, cette levée des restrictions suppose une escalade claire et nette du conflit qui pourrait ainsi donner lieu à de plus âpres affrontements, nucléaires notamment. Enfin, le président Poutine a affirmé, sans donner de preuves toutefois, que des mercenaires – instructeurs se trouvaient déjà sur le sol ukrainien pour former les équipes, alors que la France a notamment affirmé que le sujet était encore en cours de discussion.