Bénin : Les producteurs de l’Ouémé découvrent la Gdiz

Ce vendredi 24 mai, c’était au tour des producteurs agricoles des communes de Porto-Novo, Aguégués, Adjara, Sèmè-Kpodji, Adjohoun, Dangbo, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou et Zè de visiter les installations de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Accueillis par le Secrétaire général de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (Cna-Bénin) et les responsables de la Société d’Investissements et de Promotion Industrielle (Sipi-Bénin S.A), ces derniers ont eu la chance de toucher du doigt ce qui se passe au sein cette zone dédiée à la transformation des matières premières produites au Bénin.

L’initiative portée par la Cna-Bénin et la Sipi-Bénin S.A a principalement pour objectif de permettre aux agriculteurs, transformateurs, élus locaux et agents des radios communautaires de découvrir les nouvelles technologies industrielles, les pratiques innovantes et les opportunités créatrices d’emplois pour l’économie nationale. De façon générale, les visiteurs de ce vendredi ont été sidérés par les différentes explications fournies par les responsables de la structure d’accueil ainsi que les découvertes qui ont été faites.

Publicité

On retiendra principalement que ces producteurs agricoles des communes de Porto-Novo, Aguégués, Adjara, Sèmè-Kpodji, Adjohoun, Dangbo, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou et Zè pu voir ce que deviennent le soja et le maïs qu’ils produisent dans leurs champs. Ils ont pu visiter les installations modernes et la capacité de ces unités à produire des vêtements, notamment des T-shirts, serviettes, draps et treillis militaires, fabriqués à partir du coton béninois et exportés à travers le monde.

Ce fut l’occasion pour le Secrétaire général de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (Cna-Bénin) Lionel Chabi China de revenir sur toutes les dispositions qui ont été prises pour garantir aux exploitants agricoles leur mieux-être. Pour lui, Cna-Bénin a pour mission de promouvoir l’agriculture, mais aussi de défendre les intérêts des producteurs. « Ici se déclenche une révolution industrielle, il se prépare aussi du côté des producteurs une révolution agricole. Pour les facilités que le gouvernement a mis en place, on peut dire que la balle est dans le camp des agriculteurs », a-t-il déclaré alors qu’il s’entretenait avec les producteurs.

Léthondji Béhéton, directeur de Sipi-Bénin Sa s’était pour sa part s’est évertué à présenter les opportunités qu’offre la zone. Il fait notamment savoir que la vision des dirigeants est de faire passer l’économie du Bénin du bradage à la transformation sur place de nos matières premières. « Au même moment qu’il y a de vastes espaces agricoles qui sont mis à votre disposition, des semences de qualité sont en train d’être développées », a annoncé le directeur de la Sipi-Bénin.