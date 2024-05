Bénin : un féticheur placé en garde à vue à Comé, voici pourquoi

Au Bénin et plus précisément dans la commune de Comé, un féticheur a été mis aux arrêts et sera présenté au Tribunal de première instance de deuxième classe de la localité le jeudi 30 mai prochain. Ce dernier a également été expulsé du cercle du Vodun pour des pratiques et comportements contraires aux règles de bonne conduite. Tout serait parti d’un différend familial qui oppose un jeune douanier à un responsable de Ceg selon les informations rapportées par le journal Le Matinal.

Le mis en cause aurait été sollicité par une des parties, toujours selon le média, pour en découdre avec le camp adverse. L’intervention de la police a eu lieu suite à une série d’incidents enregistrée à l’inhumation d’un proche de la famille. Le féticheur se serait adonné à des rituels lors de l’inhumation contre l’avis de la famille. Il aurait installé un canari et des feuilles pour proférer des menaces à l’endroit du douanier devant les membres de la famille.

Publicité

Lors de l’inhumation, le féticheur aurait également, toujours sans l’avis de la famille, immolé un mouton, un coq et une poule. Le sang de ces animaux a servi à badigeonner la dépouille et tout le cercueil. Le féticheur aurait par la suite déposé une bouteille de Gin Royal dans le cercueil et a changé de positon au corps. Le cercueil aurait reçu une bonne dose de sel de cuisine avant la mise en terre, selon les informations rapportées par Le Matinal. Il aurait proféré tout le long de son rituel, des malédictions à l’encontre du douanier. Rappelons que la mésentente entre ces deux frères de la même famille remonte à plusieurs années.