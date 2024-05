BRICS: un projet russe soutenu par l’Afrique du Sud

Photo unsplash

L’Afrique du Sud soutient un nouveau projet russe. En effet, Pretoria s’est montré en faveur de l’initiative russe de créer un Conseil spatial des BRICS. Une idée récemment formulée, à l’occasion d’une grande rencontre organisée du côté de Moscou, réunissant l’ensemble des chefs des agences spatiales des pays membres des BRICS.

Ce n’est pas la première fois que Moscou se positionne en faveur d’une telle forme de collaboration. En effet, en 2023, la Russie avait ainsi proposé aux pays membres des BRICS de se réunir afin de participer conjointement à un projet spatial de surveillance des débris spatiaux en orbite. L’idée, entendue, a aujourd’hui été poussée un peu plus loin, en officialisant l’envie russe de structurer tout ça.

Publicité

L’Afrique du Sud soutien une initiative russe

Et cette idée pourrait bien donner lieu à la création d’une toute nouvelle agence, dans les mois à venir. En effet, le directeur exécutif de l’Agence spatiale nationale sud-africaine (SANSA), Khumbulani Mudau, en marge de ce sommet, a affirmé que l’Afrique du Sud plaidait en faveur de cette nouvelle initiative, qui pourrait permettre aux pays membres des BRICS de renforcer leur présence dans l’espace.

Concrètement, comment pourrait se matérialiser ce projet ? La Russie semble vouloir proposer un échange, une collaboration poussée en matière de télédétection par satellite. Naturellement, si cette collaboration à grande échelle venait à être couronnée de succès alors de nouveaux programmes conjoints pourraient être lancés. De quoi susciter l’interrogation du côté de l’Occident.

Une agence spatiale des membres des BRICS ?

En effet, on sait que l’espace est aujourd’hui un haut lieu stratégique, militairement parlant. Chine, Russie, USA ou encore Europe et Inde y ont des vues. Une collaboration poussée des BRICS pourrait signifier que l’Occident prenne alors beaucoup de retard, notamment en matière de financement. À terme, Russie et Chine pourraient ainsi y imposer leur total leadership.