Burkina Faso : l’avenir de la transition se jouera du 25 au 26 mai

(Présidence du Faso)

Ce mercredi 15 mai, Émile Zerbo, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité du Burkina Faso, a annoncé la tenue des assises nationales les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou. Cette initiative cruciale rassemblera les différentes forces vives de la nation pour délibérer sur l’avenir de la Transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré.

La convocation de ces assises nationales intervient à un moment critique pour le Burkina Faso, un pays confronté à des défis politiques, sécuritaires et socio-économiques majeurs. Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, la Transition a entrepris plusieurs réformes visant à ramener la quiétude sur tout l’ensemble du territoire. La route vers la normalisation est une longue marche, et la participation active de toutes les composantes de la société burkinabè est jugée essentielle pour définir une voie commune.

Le ministre Émile Zerbo a souligné l’importance de ces assises nationales. Il a notifié qu’elles permettront aux forces vives de la nation de se réunir, de discuter et de prendre des décisions éclairées sur la suite à donner à la Transition. Il est impératif que toutes les voix soient entendues pour garantir que le processus de transition reflète les aspirations du peuple burkinabè.

Les discussions au cours de ces assises porteront sur plusieurs axes clés. Les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des leaders communautaires et des forces de défense et de sécurité seront présents pour contribuer à ces délibérations cruciales.

L’un des enjeux majeurs de ces assises sera de déterminer un calendrier réaliste et accepté par tous pour la tenue des prochaines élections générales. La Transition sous le capitaine Traoré a mis en place des mesures fortes pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de vie des citoyens. La pérennité de ces efforts dépendra en grande partie de la stabilité politique et de la légitimité des institutions qui en émergeront.

Les assises nationales des 25 et 26 mai représentent donc une étape déterminante pour le Burkina Faso. Elles offrent une plateforme pour un dialogue ouvert et franc, visant à trouver des solutions durables aux défis actuels et à tracer une voie claire vers un avenir plus stable. Rendez-vous est donc pris pour le 25 mai à partir de 08h 00mn dans la salle de conférence de Ouaga 2000.