Cameroun : Samuel Eto’o suspend l’entraîneur belge après son attitude arrogante

L’affaire du jour a commencé lorsqu’une vidéo houleuse entre Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), et l’entraîneur belge Marc Brys a été diffusée sur les réseaux sociaux. Mais les tensions remontent à bien plus loin. C’est un Eto’o visiblement irrité par les tensions avec le ministère des sports, qui a confronté Brys sur son comportement et sa manière de communiquer. Le ton est rapidement monté, avec Eto’o rappelant à Brys qu’il n’était entraîneur que parce qu’il l’avait nommé, soulignant ainsi son autorité et le respect qu’il exige en tant que président. Cette altercation a révélé une fracture profonde dans la communication et une tension croissante entre les deux hommes.

Mardi, Samuel Eto’o a convoqué une réunion d’urgence du comité exécutif de la Fecafoot. À l’issue de cette réunion, un communiqué officiel a annoncé la mise à pied de Marc Brys en raison de ses propos jugés « irrévérencieux« . Cette décision est intervenue après que Brys ait refusé de tenir une réunion de travail avec Eto’o, préférant rejoindre une délégation du ministère des Sports. Cette action a été perçue par Eto’o comme un acte de défiance, renforçant sa décision de se séparer de l’entraîneur belge.

En conséquence, Martin Mpile a été nommé entraîneur intérimaire pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert et l’Angola. Eto’o a prévu de soumettre cette nomination à la FIFA pour validation, s’assurant ainsi que la décision soit entérinée par l’instance mondiale du football. Cette manœuvre souligne l’influence et le contrôle qu’Eto’o souhaite maintenir sur la fédération, en dépit des interventions gouvernementales.

Le ministre des Sports, Mouelle Kombi, qui soutient ardemment Brys et son staff se retrouve désormais dans une situation délicate. Va-t-il defendre l’entraîneur au risque d’attirer la foudre de la FIFA ou avaler la couleuvre face à la popularité écrasante de Samuel Eto’o. La population camerounaise dans son ensemble suit de près les événements actuels, témoignant du soutien massif dont bénéficie Eto’o dans ce conflit.

La réaction d’Eto’o a été largement applaudie au Cameroun. De nombreux supporters n’ont pas apprécié que Brys s’adresse de manière si directe à leur idole. Cette situation a exacerbé la pression sur Brys, qui doit maintenant faire face à l’hostilité de nombreux supporters camerounais.

Enfin, le différend a mis en lumière les tensions entre les décisions sportives et les interventions politiques. Eto’o, en rappelant à Brys qu’il devait son poste à sa nomination et non à une décision gouvernementale, a réaffirmé son autorité et sa vision pour la Fecafoot. Cette affaire pourrait bien marquer un tournant dans la gestion du football camerounais, avec un Eto’o déterminé à imposer sa volonté et à protéger les intérêts de la fédération contre toute ingérence extérieure.