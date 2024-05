Cannabis: une famille royale d’un pays arabe dans le pétrin 

Photo d'illustration

Une famille royale, au cœur du scandale ? En effet, au Moyen-Orient, les forces de police d’un pays arabe ont annoncé l’arrestation d’un individu haut placé, sur fond de trafic de drogues. Une bien mauvaise presse pour le Koweït, dont la famille est actuellement embourbée dans une crise politique.

Au Koweït, alors que le Cheikh Meshal Al Ahmed Al Jaber fait actuellement les gros titres, à cause d’une situation politique interne des plus tendues, ce dernier s’apprête à devoir gérer une situation de crise… Au sein de sa propre famille. La raison ? Du cannabis aurait été découvert chez l’un des proches. On ne sait toutefois pas encore qui, ni même où il se trouve au sein du clan Al-Sabah. Mais cette nouvelle, risque de faire tache.

Arrestation d’un membre de la famille royale au Koweït

Le 13 mai, le gouvernement du Koweït a confirmé qu’un membre de la famille royale a été arrêté, après que du cannabis a été découvert chez lui. Au total, ce sont 270 plants de cannabis en culture ainsi que cinq kilos d’herbe (une herbe prête à être consommée) qui ont été retrouvés au sein du domicile de cette personne probablement haut placée. Trois autres personnes ont également été arrêtées.

Le butin ne s’arrête pas au cannabis. En effet, les forces de l’ordre ont aussi découvert 21 grammes de cocaïne, 6 boîtes d’huile de cannabis, 27 grammes de champignons hallucinogènes, 620 cigarettes électroniques à la marijuana, 4 150 pilules de Captagon, 50 grammes de haschich et dix bouteilles d’alcool. Une annonce qui a de quoi surprendre, notamment dans un pays connu pour être particulièrement rigoureux sur le sujet.

Une enquête, toujours en cours

Sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, le Ministère de l’Intérieur a dévoilé quelques images des saisies qui ont été effectuées. Ces arrestations s’inscrivent dans un cadre beaucoup plus vaste et d’autres individus sont activement recherchés par les forces de police. Dans les jours à venir, d’autres informations devraient être dévoilées, nous permettant d’en apprendre un peu plus sur les circonstances entourant cette affaire.