Chine : ce Pays du Maghreb multiplie les projets de banques après l’Afrique et l’Europe

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

La stratégie d’expansion internationale des banques algériennes s’inscrit dans un mouvement plus large observé à travers le monde, où les institutions financières nationales cherchent à accompagner leurs diasporas et à stimuler leurs économies via le commerce extérieur. Des pays comme l’Inde et le Brésil ont également suivi cette trajectoire, implantant leurs établissements bancaires en Europe et en Asie pour soutenir leurs communautés expatriées et renforcer leurs exportations. L’Algérie, après des succès notables en Afrique de l’Ouest, porte maintenant son regard vers l’Est, précisément vers la Chine, un géant économique où les opportunités d’affaires semblent infinies.

En effet, le ministre algérien des Finances, Laaziz Faid, a récemment annoncé un projet ambitieux : la création d’une banque algérienne en Chine. L’annonce a été faite le jeudi 30 mai 2024, en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) à Nairobi, au Kenya. Selon le ministre, cette initiative vise principalement à promouvoir les exportations algériennes vers la Chine, marquant ainsi une étape significative dans la politique d’expansion internationale de l’Algérie.

Le contexte dans lequel ce projet se développe est également marqué par des avancées similaires dans d’autres régions. Le ministre Faid a fait savoir que les études concernant l’ouverture d’une banque en Côte d’Ivoire progressent favorablement, soulignant l’importance de ces nouvelles implantations pour le soutien des opérateurs économiques algériens à l’étranger.

Parallèlement, la banque algérienne prévoit d’étendre sa présence en Europe, avec l’inauguration imminente d’une filiale en France. Cet établissement, ayant reçu l’agrément des autorités monétaires françaises, ouvrira cinq agences dans des villes abritant une large communauté algérienne, renforçant ainsi les liens économiques et le support aux expatriés.

Cette dynamique d’expansion reflète une stratégie bien rodée, visant à positionner les institutions financières algériennes comme des acteurs clés dans les régions où la diaspora algérienne est prépondérante, tout en captant une part significative des transferts de fonds.

Avec ses récents développements en Afrique et ses projets en Chine et en Europe, l’Algérie démontre sa volonté d’être une force économique globale, soutenue par un réseau bancaire international. Ce mouvement vers l’Est, et en particulier vers la Chine, pourrait non seulement renforcer les exportations algériennes mais aussi offrir de nouvelles avenues pour la coopération économique entre l’Algérie et le reste du monde.