Chine: cette décision va inquiéter les avionneurs occidentaux 

La Chine, à la conquête du marché des très gros-porteur ? En effet, selon le South China Morning Post, l’entreprise COMAC aurait commencé à travailler sur son tout nouvel appareil, le C939. Il s’agit d’un avion moderne, qui nécessitera des années de travaux avant qu’un premier prototype ne voit le jour. Cette annonce a toutefois de quoi faire peur aux avionneurs occidentaux comme Boeing et Airbus, qui seront donc bientôt concurrencés.

En effet, le C939, qui sera une version revue et optimisée du C919 pourrait accueillir jusqu’à 390 passagers au total, ce qui en fera l’un des avions aux capacités les plus grandes au monde, lui permettant de rivaliser avec le Boeing 777 et l’Airbus A350, qui sont deux des principaux appareils utilisés par quasiment toutes les compagnies aériennes au monde (qu’il s’agisse de compagnie low-cost ou non).

COMAC annonce un très gros-porteur

Il est toutefois peu probable que COMAC dispose des autorisations nécessaires pour attaquer le marché européen et américain, mais en Asie et notamment en Asie du Sud-Est, la concurrence pourrait considérablement s’intensifier dans les années à venir. Et la menace semble se préciser puisque, selon certaines sources anonymes, COMAC en serait d’ores et déjà au stade de la conception détaillée, ce qui laisse entendre que, dans quelques mois, les premiers travaux pourraient débuter.

Dans le même temps, COMAC travaille autour de son C929, un avion de ligne gros-porteur, dont la première section de fuselage pourrait être livrée dès septembre 2027. Cela permettra à la compagnie aérienne Chinois de pouvoir concurrencer le Boeing 787 et l’A330 d’Airbus. Avec 280 sièges, le C929 est donc bien avancé, suscitant même l’intérêt de nombreuses compagnies aériennes régionales.

Suffisant pour concurrencer Airbus et Boeing ?

Cet appareil sera le troisième gros projet COMAC à officiellement voir le jour. Le C919 est déjà en phase de vol et a été commandé à plus de 1.000 reprises déjà, tandis que sont ARJ21, un avion régional de petite taille, n’a été produit et livré “qu’à” 128 exemplaires à travers l’Asie. L’arrivée des C929 et C939 pourrait supposer une hausse importante des ventes de cet avionneur chinois.