Chine: offensive ouverte après les sanctions américaines

S’il y a bien un secteur économique qui suscite énormément d’intérêt chez les principales puissances de ce monde, c’est bien celui des semi-conducteurs. Naturellement, cela suppose une féroce concurrence. Et pour rester compétitif, il faut être en mesure d’investir massivement.

Les semi-conducteurs ou le nerf de la guerre. En effet, ces petites puces électroniques sont désormais indispensables à l’économie moderne. Ces dernières sont utilisées absolument partout ! Smartphones, intelligence artificielle, ordinateur ou encore armement, les pays producteurs redoublent d’ingéniosité pour leur permettre d’être les plus puissantes, mais aussi les plus petites possibles. Encore faut-il avoir les capacités techniques et financières d’y parvenir.

La Chine en retard par rapport à ses concurrents ?

À ce titre, Pékin a confirmé un investissement massif de plus de 40 milliards d’euros dans ce domaine des semi-conducteurs, ce qui lui permettra de contrecarrer les sanctions occidentales imposées à son encontre, qui ralentissent forcément le développement de ce marché et surtout, de rattraper ses principaux concurrents, Pays-Bas ou encore États-Unis en tête.

Dans les faits, le gouvernement chinois a décidé d’injecter dans son font d’investissement, pas moins de 344 milliards de yuans, au total. Une information qui n’est toutefois pas surprenante. Depuis le mois de septembre dernier, certaines rumeurs faisaient état de la volonté du gouvernement chinois d’ouvertement se positionner sur sa volonté de renforcer son secteur des semi-conducteurs.

Plus de 40 milliards d’euros investis par la Chine

En y regardant de plus près, on s’aperçoit finalement que plusieurs entités ont injecté d’importantes sommes pour soutenir ce secteur en plein développement. Le ministère chinois des Finances tout d’abord, mais aussi des banques publiques et une série d’entreprises se sont ainsi positionnées. In fine, cela permettra le renforcement ou l’émergence de nouvelles sociétés, que ce soit à Pékin ou à Shenzen, pôle technique de la Chine.