Chine: un robot humanoïde inédit bientôt commercialisé

Photo: VCG

Un robot humanoïde est une machine conçue pour imiter l’apparence et les mouvements du corps humain. Ces robots intègrent des technologies avancées en mécanique, électronique et informatique pour reproduire des gestes humains avec une grande précision. Dotés de membres articulés (et parfois de têtes mobiles) et de capteurs sensoriels, les robots humanoïdes peuvent interagir de manière naturelle avec leur environnement. Ils sont utilisés dans divers domaines, notamment l’industrie, la santé, et les services, offrant des capacités allant de la manipulation d’objets à la reconnaissance vocale et visuelle. Ces robots sont souvent programmés pour effectuer des tâches complexes de manière autonome ou semi-autonome, rendant leur utilité particulièrement précieuse dans des environnements variés.

Récemment, le Humanoid Robot Innovation Center de Pékin a dévoilé son dernier robot humanoïde, Tiangong, qui se distingue par ses caractéristiques technologiques avancées et son potentiel de commercialisation. Tiangong mesure 1,63 mètre et pèse 43 kilogrammes, équipé d’actionneurs électriques pour une mobilité fluide de la tête, des bras et des jambes. Il est également doté de capteurs de force à six axes pour un retour de force précis, ainsi que de caméras et de capteurs 3D pour une perception détaillée de son environnement.

Publicité

Tiangong se distingue particulièrement par sa capacité de traitement impressionnante, pouvant effectuer jusqu’à 550 000 milliards d’opérations par seconde. Ce robot, fonctionnant entièrement à l’électricité, peut se déplacer à une vitesse de 6 km/h, ce qui en fait le premier robot humanoïde de taille normale à offrir une telle performance. Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de la Chine pour devenir leader mondial dans la production de robots humanoïdes d’ici 2030.

Un aspect notable de Tiangong est son caractère open source. En rendant le code source de la machine accessible, le Humanoid Robot Innovation Center permet à des entreprises, des laboratoires et des experts de développer et d’améliorer le robot, facilitant ainsi une éventuelle commercialisation à grande échelle. Cette approche open source pourrait accélérer l’innovation et l’adoption des robots humanoïdes dans divers secteurs.

La Chine a déjà démontré son expertise en matière de robotique avec des innovations telles que le robot bipède H1 de la société Unitree Robotics, qui a établi un record de vitesse en mars 2024. Avec Tiangong, le pays continue de renforcer sa position de leader technologique, en mettant l’accent sur des solutions open source qui pourraient transformer le paysage de la robotique mondiale.