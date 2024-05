Cocaïne: en Afrique, ces pays devenus zones de transit

Des policiers sénégalais - photo John Wessels / AFP

Le Sénégal, traditionnellement perçu comme une escale mineure dans le commerce international de la drogue, connaît une intensification de son rôle dans le trafic de cocaïne. En témoigne une saisie impressionnante réalisée par les douanes sénégalaises qui ont intercepté plus d’une tonne de cocaïne à l’est du pays, près de la frontière malienne. Ce cas souligne non seulement l’ampleur croissante du phénomène mais aussi la mutation du réseau de distribution qui s’étend à plusieurs pays africains.

Cette tendance à l’augmentation du trafic de cocaïne à travers l’Afrique de l’Ouest est confirmée par les observations de l’Office des Nations-unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Le représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Amado Philip de Andrés, note une nette augmentation des saisies de cocaïne entre 2019 et 2024, mentionnant des prises significatives au Cap Vert, en Gambie, ainsi qu’en Guinée-Bissau, au Liberia, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin.

D’autre part, la dynamique de consommation de drogues en Afrique de l’Ouest évolue également. Malgré une augmentation du trafic de transit, la consommation semble diminuer dans les pays concernés.

Les enjeux liés à ce trafic vont au-delà de la santé publique et touchent également à l’économie et à la sécurité des pays concernés. Bien que le Sénégal soit principalement une zone de transit, le risque de consommation locale demeure préoccupant, favorisant ainsi la circulation de l’argent illicite et aggravant les défis de sécurité régionale.

L’ONUDC, en réponse à cette situation préoccupante, a renforcé sa collaboration avec les pays membres pour améliorer le contrôle des frontières et lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et la grande criminalité en Afrique. Ces efforts sont cruciaux pour endiguer le flux de cocaïne qui, bien qu’en baisse de consommation locale à certains endroits, représente toujours une menace sérieuse pour la stabilité et le développement de la région.