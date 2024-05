Coltan en Afrique: un État dévoile son projet ambitieux

Photo: DR

La Côte d’Ivoire s’apprête à marquer une nouvelle étape dans son développement minier en prenant les rênes de sa première exploitation de coltan. Lors du conseil des ministres du 22 mai à Abidjan, le gouvernement a dévoilé son projet ambitieux en collaboration avec la Sodemi, la société publique ivoirienne dédiée au secteur minier. Cette initiative permettra à l’État ivoirien de détenir une majorité de 61% dans la société chargée de l’exploitation de ce précieux minerai.

Le gisement en question, découvert dans le département d’Issia, au Centre-Ouest du pays, sera exploité par Ivoire Coltan (IC). Le capital de cette entreprise sera réparti de manière à garantir une forte présence nationale : 51% pour la Sodemi, 10% pour l’État ivoirien, tandis que les 39% restants reviendront à une firme chinoise.

Cette découverte place la Côte d’Ivoire sur la carte des producteurs de coltan, un minerai stratégique essentiel pour la fabrication de nombreux dispositifs de haute technologie, tels que les véhicules électriques et les appareils électroniques. Le pays, déjà connu pour ses réserves d’or, de bauxite et de manganèse, intensifie ainsi ses efforts pour exploiter les terres rares. Ces éléments, dont le lithium, le lanthane et le néodyme, sont vitaux pour le progrès technologique mondial.

Le coltan, ou colombite-tantalite, est majoritairement extrait en République Démocratique du Congo, qui détient entre 60 et 80% des réserves mondiales. L’initiative ivoirienne pourrait diversifier les sources de ce minerai et renforcer la position de la Côte d’Ivoire sur le marché global des ressources minérales stratégiques.

En parallèle, la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) avait, en septembre 2022, accordé un financement de 4,7 milliards FCFA à la société BRI Coltan pour la construction d’une usine de transformation semi-industrielle à Issia. Ce soutien financier souligne l’importance de l’industrialisation locale du coltan, visant à maximiser la valeur ajoutée avant exportation.

L’implication accrue de l’État dans cette exploitation minière prometteuse marque le début d’une nouvelle ère pour la Côte d’Ivoire. En contrôlant la majorité de cette entreprise stratégique, le gouvernement assure non seulement une gestion plus souveraine de ses ressources naturelles, mais aussi un potentiel de développement économique significatif, créant des emplois et favorisant la croissance régionale.