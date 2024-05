Conquête de l’espace: cette riche monarchie entre dans la danse avec une grosse enveloppe

Photo d'illustration

L’Arabie saoudite, déjà bien connue pour ses vastes investissements dans divers secteurs à travers le monde, a récemment fait un pas audacieux dans l’industrie spatiale. Le fonds souverain saoudien, le Fonds d’investissement public (PIF), a annoncé la création de Neo Space Group (NSG), marquant ainsi le début de ses investissements dans la conquête de l’espace.

Neo Space Group (NSG) n’est pas seulement une nouvelle entreprise, mais aussi un symbole de l’ambition saoudienne de se positionner comme un acteur majeur dans l’industrie spatiale mondiale. Selon Omar Al-Madhi, un des responsables du PIF, cette initiative représente une étape cruciale pour le développement du secteur spatial et satellitaire en Arabie saoudite. NSG est destinée à offrir des solutions innovantes en matière de satellites et d’exploration spatiale, avec des projets aussi bien locaux qu’internationaux.

Le PIF, dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, joue un rôle central dans la stratégie de diversification économique de l’Arabie saoudite, un pays historiquement dépendant de ses exportations de pétrole. Avec plus de 700 milliards de dollars d’actifs, le PIF a déjà prouvé son efficacité dans la gestion et l’expansion de ses investissements. Outre ses participations dans des entreprises internationales telles qu’Uber et Lucid Motors, et son acquisition du club de football anglais Newcastle United, le fonds s’est également illustré dans le domaine des jeux vidéo en investissant dans Activision Blizzard.

La création de Neo Space Group s’inscrit donc dans une vision plus large de transformation économique et technologique. Le PIF prévoit non seulement de soutenir les technologies spatiales, mais aussi d’encourager l’innovation locale et l’émergence de startups dans ce secteur. Cette nouvelle entreprise contribuera à l’objectif ambitieux de l’Arabie saoudite de devenir un leader mondial dans les technologies spatiales, tout en stimulant l’économie locale grâce à la création de nouvelles opportunités.

En mai dernier, l’Arabie saoudite a marqué une autre étape historique en envoyant ses deux premiers astronautes dans l’espace, dont Rayyanah Barnawi, la première femme astronaute saoudienne. Cet événement a non seulement mis en lumière les aspirations spatiales du royaume, mais a également souligné son engagement à inclure toutes les composantes de la société dans ses projets futuristes.